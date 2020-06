IL COMPARTO

MONTEGROTTO TERME «Riaprire? Molti non lo fanno perché si farebbero solamente del male». Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme Euganee, è come sempre schietto e diretto. Se bar e ristoranti hanno ripreso a lavorare a fatica in tutta la provincia, per il comparto turistico di Abano e Montegrotto la ripartenza è stata davvero a singhiozzo. «Delle novanta attività alberghiere - assicura Boaretto - solo una decina ha riaperto agli ospiti per il pernottamento. Provano a reggere quelle che puntano sulle piscine estive, poco meno di una ventina, ma anche per loro non è affatto facile. La maggior parte delle attività ha rinviato continuamente l'apertura e ora la prevede solo ad agosto». Insomma, la Fase 2 formalmente è scattata da quasi un mese ma i numeri dell'anno scorso sono ancora distanti anni luce. E dei 5.500 lavoratori del comparto, ora non stanno lavorando più di 250 persone.

«La situazione è davvero negativa - prosegue Boaretto - e molte strutture si stanno rendendo conto che con certi numeri riaprire non porterebbe alcun vantaggio, anzi. Sarebbero più i costi che i guadagni. Il tempo altalenante poi non sta certo aiutando e in più molti dipendenti che hanno fatto la cassa integrazione rischiano di rimanere senza ammortizzatori sociali che coprano il periodo fino ad agosto. Per certe realtà come Alitalia i finanziamenti statali sono sempre arrivati - polemizza Boaretto -, per i piccoli lavoratori privati invece no. Perché questa disparità? Gli aiuti ci devono essere o per tutti o per nessuno».

I COSTI

L'anno scorso le presenze avevano toccato quota 3 milioni, ma quest'anno Federalberghi Terme ipotizza una perdita di un milione di turisti tra marzo, aprile, maggio e le disdette successive. Numero destinato a crescere. Si stimano oltre 150 milioni sfumati, un terzo del giro totale annuo di affari. «Quella che stiamo vivendo è l'inizio di una nuova era. C'è davvero quel gusto amaro del dopoguerra, quando si sapeva di essere usciti da una grande catastrofe, ma si temevano tutte le incognite che questa stessa aveva generato verso il futuro - spiega ancora Boaretto -. Il turismo è il settore più colpito e ora vogliamo solo ripartire».

LE REGOLE

Ogni struttura deve regolare le entrata per evitare assembramenti e nelle aree comuni al chiuso la mascherina sarà obbligatoria. Vietato l'uso promiscuo degli armadietti: gli effetti personali vanno in appositi sacchetti. Tutte le attrezzature, come sdrai e ombrelloni, dovranno essere una distanza di almeno 1,5 metri e dovranno essere disinfettate a ogni cambio di persona o nucleo familiare. Nelle strutture termali la densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 metri quadri di superficie di acqua a persona per le piscine dove è possibile nuotare, 4 metri per le altre.

CHI HA REAGITO

Tra le piscine estive aperte troviamo alcune strutture molto note come Preistoriche, Miramonti e Petrarca. Prendiamo in esame proprio le Preistoriche, le prime a ripartire il 28 maggio con la piscina e con l'albergo il 6 giugno. In un contesto di grande preoccupazione, qui si prova invece a reagire e a sorridere. «I numeri sono molto inferiori rispetto all'anno scorso ma almeno c'è movimento - chiarisce la titolare del resort, Angela Stoppato - Siamo penalizzati soprattutto dal maltempo, ma si vede che le persone hanno voglia di muoversi e godersi l'estate. Più passa il tempo e più il numero di ospiti aumenta: sabato, in una giornata di pieno sole, abbiamo registrato numeri simili a quelli del 2019. Le isole che abbiamo creato per garantire la distanza tra i lettini piacciono e danno un senso di privacy. Apprezzato anche il servizio-bar direttamente sul lettino. Gli ospiti collaborano tanto, sono tutti coscienti e responsabili».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA