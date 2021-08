Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COMPARTOABANO TERME Dopo il bonus vacanze, arriva quello per le cure termali. L'incentivo è stato introdotto dalla legge di conversione del decreto Agosto ed è stato disciplinato da una deliberazione del Ministero per lo sviluppo economico. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale lo scorso giovedì, definisce regole e modalità di accesso allo sconto per i servizi termali. Una misura molto sentita nel comparto di Abano e Montegrotto. Si...