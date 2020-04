IL COMMIATO

MERLARA Se ne sono andati con la promessa di tornare per un pranzo insieme, quando sarà possibile stringersi la mano e tornare a sorridere senza mascherina. I paramedici dell'esercito si sono congedati dalla casa di riposo dove avevano prestato servizio nelle ultime tre settimane per arginare l'epidemia costata la vita a 29 anziani su 73 ospiti totali. Un prezzo altissimo su cui ora farà chiarezza la procura di Rovigo, che ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Ieri pomeriggio il colonnello coordinatore medico Ferdinando Braglia ha incontrato il sindaco Claudia Corradin, il suo vice Matteo Migliorin e la presidente della Residenza Scarmignan Roberta Meneghetti a conclusione del servizio prestato assieme ai cinque infermieri militari. Il contingente partirà verso altre missioni: «Non vogliamo approfittare più del necessario del loro prezioso aiuto afferma la Meneghetti tanto più che molti dipendenti prima in quarantena sono tornati operativi».

VENTI GIORNI

Adesso il pensionato dovrà tornare a contare soltanto sulle proprie forze. Per 20 giorni i militari hanno lavorato gomito a gomito con i dipendenti della struttura prestando cure e assistenza agli anziani. La loro presenza ha permesso di alleggerire il carico di lavoro dei pochi operatori in turno visto che più della metà era stata colpita dal virus: su un totale di 45, ben 24 erano risultati positivi al tampone di inizio marzo. «Sono stati una manna dal cielo continua a ripetere Corradin il coordinatore medico mi ha riferito che l'intera squadra ha lavorato bene con gli operatori. È stato molto contento dell'operato e c'è la volontà di incontrarci per un momento conviviale quando tutto questo sarà passato». Magari proprio nell'albergo ristorante di Urbana in cui i militari sono stati alloggiati in queste tre settimane. L'arrivo dell'esercito era stato definito come «una boccata di ossigeno» dalla presidente Roberta Meneghetti, che fin da subito con l'appoggio dell'amministrazione aveva sollevato il problema della carenza di personale.

Con più di metà dipendenti in quarantena e gran parte degli ospiti positivi, assicurare un'assistenza adeguata era una cosa tutt'altro che scontata. Amministrazione e presidenza del pensionato avevano cercato di reclutare supplenti dalle altre case di riposo o attraverso le cooperative, invano. Poi si erano rivolti direttamente all'Ulss 6 Euganea e alla Regione, chiedendo l'invio di personale e di dispositivi di protezione individuale. L'aiuto tanto atteso non è mai arrivato. A quel punto Merlara aveva lanciato un Sos alla sanità militare, giocandosi tutte le carte: dalla richiesta di aiuto rivolta al prefetto Renato Franceschelli al pressing sul sottosegretario al ministero dell'Interno Achille Variati. Domenica 29 marzo i rinforzi sono finalmente arrivati. Cinque infermieri militari che in queste settimane hanno dato prova di grande umanità. «La loro presenza autorevole e competente afferma il sindaco ha fatto maturare in tutti noi la consapevolezza che Merlara non viene dimenticata dallo Stato, che spesso sembra lontano ma che invece sa essere vicino anche grazie alla professionalità generosa del suo esercito».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA