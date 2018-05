Il Comitato S. Bellino attacca: «Spaccio e degrado, ora basta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAPADOVA Dopo la consegna in Comune di una petizione da 2800 firme, nei mesi scorsi, per segnalare problemi di spaccio e degrado nel rione San Bellino, il comitato di cittadini impegnati in attività di controllo del vicinato denominato Gruppo whatsapp San Bellino, torna a denunciare la situazione di insicurezza percepita in quella parte della città. «San Lorenzo e San Bellino, fino a qualche anno fa erano zone ben tenute e ben frequentate, ma da un po' di anni le cose sono precipitate affermano i residenti -. Non ce la facciamo...