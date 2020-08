Si è rivolto direttamente alla Provincia il Comitato No Rotaie Voltabarozzo con una lettera nella quale ricorda che è stato impossibilitato a presentare proprie osservazioni alla Via (Valutazione impatto ambientale) per la costruzione della linea del tram dalla Stazione a Voltabarozzo in quanto non è stata pubblicizzata la data entro la quale inviarle. Il termine era il 20 agosto scorso ma il Comitato ne è venuto a conoscenza solo il giorno successivo in quanto sul sito della Provincia non era indicata alcuna data. «Non potendo chiedere la riapertura dei termini, che ci avrebbe dato la possibilità di approfondire la lettura degli elaborati e quindi proporre una nostra relazione dettagliata presentando osservazioni entro i termini di legge - spiega Liliana Gori portavoce del No rotaie - abbiamo comunicato alla Provincia che recepiamo e condividiamo le valutazioni e osservazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologica in data 24 luglio che sottolinea molte criticità dell'opera dal punto di vista ambientale, dalla definizione data ai rendering come irrealistici e fuorvianti in quanto manca la rappresentazione della linea aerea di alimentazione del Sir 3 che possiamo tranquillamente definire una selva di pali e fili. Per quanto concerne Voltabarozzo condividiamo le critiche al nuovo ponte sul Bacchiglione che dovrà essere realizzato per portare il Sir 3 fino in quartiere sia per quanto concerne l'impatto sull'ambiente delle fondamenta necessarie all'opera che del ponte stesso. Questo solo per fare due esempi». Il Comitato auspica che la procedura di competenza della Provincia prosegua nel suo iter. «Ci auguriamo che il presidente Bui dia il via alla Valutazione perché a quel punto come prescrive la legge si aprirà un'altra finestra temporale che ci permetterà di presentare le nostre osservazioni - chiude Gori - intanto dopo la pausa estiva abbiamo riaperto la nostra sede di via Piovese in centro a Voltabarozzo dove siamo a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento e dove sono esposti i mappali del tracciato».

Luisa Morbiato

