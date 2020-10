IL CENTROSINISTRA

PADOVA «Partiamo da un presupposto. Il problema della droga si basa sulla legge della domanda e dell'offerta. Se c'è così tanto spaccio è perché ci sono così tanti acquirenti. E questi acquirenti spesso sono giovani italiani. E così ci troviamo in una situazione paradossale: nonni e genitori che si lamentano dei comportamenti di figli e nipoti». È la premessa di Alessandro Naccarato, esponente padovano del Partito Democratico, parlamentare per tre legislature tra il 2006 e il 2018 nonché membro alla Camera della Commissione Antimafia e della Commissione Affari costituzionali e affari del Ministero dell'Interno. Il tema dello spaccio di droga, dunque, lo tratta da oltre un decennio. «Il grande traffico in mano ad organizzazioni come Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, ma anche ad organizzazioni albanesi e nigeriane, viene punito in modo significativo. Il reato associativo finalizzato allo spaccio di stupefacenti può portare ad oltre vent'anni di carcere - spiega - Ben diversa è la situazione per il piccolo spaccio».

Qui Naccarato ripercorre la storia degli ultimi trent'anni. «Il testo unico sulle dipendenze, poi modificato e aggiornato più volte, risale al 1990. L'articolo più dibattuto è il numero 37 che prevede sotto una certa soglia di stupefacente, anche questa più volte modificata, il concetto di lieve entità. Non è prevista la detenzione perché interviene la sospensione della pena. La legge Fini-Giovanardi, legge bandiera del centrodestra, è stata in vigore dal 2005 al 2014 inasprendo le pene. Nel 2014 però è stata dichiarata incostituzionale: non si possono mettere sullo stesso piano grandi e piccole quantità di stupefacente. Non si possono mettere sullo stesso piano un grammo e un chilo della stessa sostanza. Anche perché in questo modo si finisce solo per intasare i tribunali».

Che fare, dunque, per uscire da questa situazione di stallo? «Secondo me un'ottima proposta è quella che il ministro dell'Interno Lamorgese ha fatto poco prima che scoppiasse l'emergenza Covid - osserva Naccarato - Sostanzialmente la pena sospesa ci sarebbe solo la prima volta che uno spacciatore viene beccato, non le successive. In questo caso dalla seconda volta interverrebbe l'aggravante della recidiva cancellando il vantaggio della lieve entità. Credo che questa proposta verrà presto ripresa».

