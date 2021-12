LA POLEMICA

PADOVA La classifica del Sole 24 Ore e il 107esimo posto in classifica di Padova per quel che riguarda i reati legati alla droga hanno galvanizzato il centrodestra. In modo particolare ad andare all'attacco sono stati i gruppi consiliari di Lega e lista Bitonci che, nel pomeriggio, con una nota ufficiale, hanno tuonato contro il primo cittadino. Una nota che Bitonci ha postato immediatamente sul suo profilo Facebook. «Oggi si celebra in città l'ennesimo bollettino di guerra per Padova hanno tuonato i consiglieri di opposizione - questo ennesimo sondaggio attendibile e serio sancisce il fallimento del sindaco Giordani».

«Il modo migliore per non garantire la sicurezza è fare esattamente quello che fa Giordani: sminuire il problema anziché affrontarlo hanno rincarato la dose - Incapacità o ingenuità? Sta di fatto che a pagarne le conseguenze sono i cittadini. Come gruppo Lega in Consiglio comunale abbiamo depositato la mozione Droga zero-stop alla vendita di morte, abbiamo fatto interrogazioni al sindaco, abbiamo depositato oltre 50 emendamenti al bilancio solo sul tema sicurezza e su politiche di contrasto agli stupefacenti. Noi continueremo a batterci per i padovani. Il sindaco provveda a convocare con urgenza il Comitato per la Sicurezza Pubblica per concordare con prefetto e questore azioni congiunte contro lo spaccio e la smetta di rimbalzare le responsabilità contro chi già sta facendo il proprio lavoro con il massimo impegno».

CAMBIO DI ROTTA

«Mentre Venezia guadagna 17 posizioni, Treviso 19, Padova invece ne perde altre 2 e resta saldamente in testa alla classifica per spaccio di droga ha rincarato la dose il segretario regionale del Carroccio Alberto Stefani - Continuiamo a perdere posizioni importanti. Padova ha bisogno di un cambio di rotta. Come risponderà Giordani?». «Oggi la classifica del Sole 24 Ore certifica la città di Padova come prima per spaccio di droga ha polemizzato, poi, la consigliera leghista Eleonora Mosco - e purtroppo la nostra città continua a perdere posizioni per qualità della vita». All'attacco anche Forza Italia. «La classifica del Sole 24 ore riserva un'altra delusione ai padovani. Nessuno di noi è felice nel leggere che le cose vanno male, specie perché il dato complessivo è fortemente condizionato dalla questione sicurezza: Padova è al posto numero 84 e perde ben 23 posizioni al punto che è al posto 107 per i reati legati agli stupefacenti ha scandito la capogruppo azzurra in Regione Elisa Venturini - nei mesi scorsi, ascoltando le preoccupazioni e le segnalazioni dei cittadini, mi ero attivata per affrontare questo tema andando ad incontrare il prefetto, il questore e l'assessore alla Sicurezza del Comune di Padova. Oggi come allora, ribadisco che di fronte ad un problema complesso come questo non ci sono risposte facili, nessuno ha la bacchetta magica. E proprio per questo avevamo chiesto al Comune di aprire un momento di dialogo e di collaborazione per sedersi attorno ad un tavolo e cercare soluzioni condivise. Purtroppo questo non è accaduto».

«Ecco perché per il sindaco va sempre tutto bene, legge le classifiche al contrario ha ironizzato, infine, il capogruppo di Fratelli d'Italia Enrico Turrin - con tutto il rispetto, le dichiarazioni del sindaco appaiono deliranti per il loro contenuto. Secondo il primo cittadino, sarebbe un vanto per città e provincia essere all'ultimo posto, cioè avere il più alto rapporto tra reati legati agli stupefacenti e popolazione, nella classifica nazionale».

Al.Rod.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



