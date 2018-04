Il centrodestra: «Perso un anno per una delibera fotocopia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPADOVA Da Meneghini alla Mosco, dalla Pellizzari a Lonardi da Moneta a Bitonci. C'era una nutrita rappresentanza delle opposizioni ieri nella saletta delle minoranza in consiglio comunale, per stigmatizzare la seduta di domani a palazzo Moroni quando andrà in scena la discussione sul pre-accordo firmato da Giordani e Zaia il 22 dicembre scorso.Il mantra che l'onorevole Bitonci ripete da tempo è stato ribadito. «In consiglio comunale arriva una delibera che ricalca l'accordo che è stato firmato in Regione il 25 novembre del 2016...