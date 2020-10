IL CENTRODESTRA

PADOVA «Aumentare le pene non basta. L'Italia ha bisogno di una riforma complessiva della giustizia che riguardi anche il codice penale». È questo il punto di partenza del ragionamento del leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia al Senato. «Ciò che serve - argomenta il parlamentare padovano - è una riforma che preveda una rimodulazione della sospensione condizionale per alcuni reati». Tradotto: «Bisogna lavorare sul Codice perché l'esecuzione della pena sia garantita e non ci siano cittadini che pagano il loro debito con la giustizia e altri che riescono sempre a farla franca».

Entrando nel merito della questione sollevata dal questore Isabella Fusiello, quella che vede molti spacciatori «essere arrestati per poi trovarsi di nuovo liberi dopo 48 ore», Ostellari evidenzia: «Noi siamo contrari alle scappatoie, come quella che per gli spacciatori prevede l'ipotesi attenuata. Per questo abbiamo già in parlamento una proposta che ne prevede l'eliminazione. Se spacci morte, con la Lega al governo te ne assumi le responsabilità senza sconti».

La posizione è chiara: nessun attenuazione della pena per chi spaccia, indipendentemente dalla quantità di droga. Ma perché quella riforma tanto invocata in questi anni non è mai stata concretizzata? «Per una riforma vera che coinvolga codice penale e di rito ci vuole un governo con idee chiare e una maggioranza compatta sui temi - risponde Ostellari - La giustizia, non dimentichiamolo, ha bisogno anche di investimenti. Investire su personale, risorse e magistrati significa migliorare il Paese, renderlo più sicuro e più competitivo».

Il progetto di legge presentato dalla Lega, chiamato Droga Zero, «innalza le pene, di fatto esclude la condizionale perché questa si applica sotto i due anni e cancella concetto di modica quantità - evidenzia Ostellari - È stato depositato sia alla Camera che al Senato».

Il progetto di legge era stato presentato nel marzo del 2019 dal leader del Carroccio Matteo Salvini, all'epoca Ministro dell'Interno, il giorno dopo un tragico incidente di Porto Recanati provocato da uno spacciatore risultato positivo all'alcoltest e al narcotest. Il testo era stato definito «urgente» e Salvini aveva aggiunto: «Non esiste la modica quantità, ti becco a spacciare e vai in carcere con le misure cautelari. I venditori di morte li voglio vedere scomparire dalla faccia della terra».

