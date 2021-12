GLI ACQUISTI

PADOVA Un sabato all'insegna dello shopping sfrenato. Le strade del centro storico si sono nuovamente popolate di gente nel penultimo weekend prima delle festività natalizie.

C'è chi si è trovato solo per passeggiare e chi invece è andato alla ricerca frenetica di un regalo per i parenti o semplicemente per sé stesso.

Attorno al Palazzo della Ragione e in piazza dei Signori è dove le famiglie e gli amici si radunano per consumare una cioccolata calda o un aperitivo, circondati dalle luci natalizie che addobbano ogni angolo del centro.

In via Roma invece è dove il via vai si fa più intenso, cercando di mantenere quanto più possibile il distanziamento, nel rispetto delle regole anti-Covid, con la mascherina a coprire naso e bocca. Sembra un sabato come tanti, nonostante il recente aumento dei contagi che, secondo quanto indica il report provinciale, segna un'incidenza superiore a 195,35 per centomila abitanti.

Nonostante la grande affluenza di persone non sono mancati i controlli da parte di Polizia e Questura, che si sono assicurate che i cittadini potessero approfittare della bella giornata senza dover correre alcun rischio. A rendere il centro storico ancora più attraente per il pubblico ci ha pensato lo Studio Circuitozero che in collaborazione con Proietta, ha illuminato i palazzi più importanti della città come il già citato Palazzo della Ragione, l'affaccio di Palazzo Moroni sulle piazze, Palazzo del Capitanio con la Torre dell'Orologio assieme alle novità di quest'anno: la Torre degli Anziani e alcune delle più importanti chiese della città come il Duomo, la Basilica di Santa Giustina, la Chiesa degli Eremitani.

Gli spettacoli sono previsti per tutto il periodo natalizio e avranno il compito di trasportare gli spettatori in un viaggio ispirato a Giotto e Galileo Galilei attraverso il videomapping. Ad aggiungersi a questo spettacolo sabatino c'è stata anche la centenaria Fanfara di Bersaglieri di Padova che, come da tradizione, ha marciato lungo le strade del centro, sostando nelle piazze ed esibendosi in piccoli concertini.

All'interno dei negozi le norme anti-Covid vengono rispettate con doverosa attenzione e allo stesso modo all'interno dei diversi bar e pasticcerie.

«So che purtroppo ci sono dei colleghi che non rispettano le regole e dal canto nostro facciamo il possibile per segnalare le scorrettezze e sensibilizzare» ha dichiarato Fabrizio Graziati, proprietario della storica Pasticceria Graziati, «Sfortunatamente al nostro e ad altri bar sono stati tolti i plateatici per far posto alle bancarelle e questo ci mette in difficoltà sia con i clienti, sia con la possibilità di avere meno affollamento all'interno del locale, evitando spiacevoli casi di contagio».

Allo stesso modo per alcuni proprietari delle bancarelle del centro si nota un sensibile calo delle vendite: dovuto in parte alla pandemia in corso e anche alla mancanza di accessibilità al centro storico per coloro che necessitano di prendere una macchina per raggiungerlo. Chi ha frequentato il centro comunque lo ha fatto rispettando le regole.

Alberto Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA