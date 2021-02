LA GIORNATA

PADOVA Sole, saldi e San Valentino. Come speravano baristi e negozianti, le tre s riempiono le piazze e riportano nel cuore della città la folla di sette giorni fa. Con una novità sostanziale, però: il nuovo piano del Comune, con i blocchi e i sensi unici pedonali in via Roma e via Umberto, entra in vigore e dà subito buoni risultati. La ressa c'è, ma è sicuramente più ordinata rispetto all'effetto-tonnara di sabato scorso. Per questo motivo l'amministrazione è intenzionata a riproporre questa misura anche nei prossimi fine settimana. Altri effetti positivi arrivano dall'ordinanza regionale sul divieto di bere in piedi dalle 15 alle 18: regole rispettate e nessuna sanzione.

Quella di ieri è stata la prima volta per Padova. Seguendo un modello già adottato a Verona (anche e soprattutto durante i mercatini di Natale), ieri la strada principale del passeggio è diventata per tutto il pomeriggio a senso unico, con tre varchi di accesso e decine di vigili a sorvegliare la situazione. Tra le due e le sette i 720 metri che portano da Prato della Valle al Canton del Gallo attraverso corso Umberto I e via Roma sono state percorribili solo in direzione Palazzo Bo. Per il senso opposto è stato necessario servirsi delle Riviere e di via del Santo (dove il passaggio è diventato decisamente maggiore al solito). Esclusa, così, la possibilità di trovarsi faccia a faccia con altre persone assembrate in pochi metri. Una scena a cui invece abbiamo assistito nelle gallerie Storione e Tito Livio e, soprattutto, sotto i portici delle piazze. Situazione sotto controllo e distanze quasi sempre rispettate, invece, ai mercati.

I primi blocchi scattano alle due in punto, quando due vigili in divisa gialla si appostano al Canton del Gallo sbarrando l'accesso con le transenne rosse. Chi arriva da Prato della Valle può proseguire, chi arriva dal Bo è invitato a seguire altre strade parallele. Attenzione al verbo: invitato. Già, perché la segnaletica comunale parla di direzione consigliata senza bisogno di una vera ordinanza che imponga un obbligo. Ma la gente capisce e rispetta. «Contiamo sulla comprensione e sul senso di responsabilità delle persone. Devo dire che i padovani hanno risposto molto bene - spiega l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina - L'obiettivo è evitare assembramenti e ora la situazione è decisamente migliorata. La nostra è una sperimentazione, ma siamo decisamente soddisfatti. Potrà essere riproposta, ne parleremo in questi giorni».

Molti cittadini sono già a conoscenza del nuovo piano e quindi, arrivati davanti alle transenne, capiscono, annuiscono e girano a sinistra verso le Riviere o via del Santo. Tanti altri, però, restano spiazzati. «Io devo andare a fare la spesa qui in via Roma. Come faccio?». Oppure: «Io abito qui vicino, posso passare?». Alla fine prevale il buon senso e quei varchi che parevano inaccessibili talvolta si aprono per concedere il passaggio. Il titolare del bar-tabaccheria Al Canton, Matteo Galante, inizialmente si lamenta («Così siamo tagliati fuori, se non vogliono farci lavorare ci chiudano e ci mantengano») ma nel giro di mezz'ora la situazione migliora. Accesso consentito anche per chi deve fare pochi metri per andare al Canton o alla gelaterie Venchi. Qualcuno, intanto, allo stesso varco prova a scherzare: «Se cammino all'indietro e vado avanti in retromarcia, posso entrare?». Il vigile sorride ma questa volta non cede: «Sono solo pochi metri, dai. Vai nell'altra strada. Aiutiamoci tutti».

La folla aumenta con il passare delle ore (il picco alle cinque del pomeriggio) e parallelamente aumenta anche il numero di personale ai varchi. Se alle 14 gli agenti erano un paio, nei momenti più caldi sono il doppio o addirittura il triplo. Dicono a tutti la stessa cosa: «Si va solo in una direzione, non si può tornare indietro». Vale per via Roma ma sembra una metafora della lotta alla pandemia: l'obiettivo è proprio «non tornare indietro», ai contagi, ai decessi e ai decreti dello scorso dicembre.

Il punto, a fine giornata, lo fa il sindaco Sergio Giordani. «I padovani sono eccezionali, hanno capito subito e la gente rispetta davvero il senso unico. Ho grande fiducia in tutti. Io ho fatto la strada diverse volte e non ho visto problemi». Ecco, quindi, l'idea di riproporlo: «Sì, penso che si potrà fare anche per i prossimi fine settimana. Ne parlerò con l'assessore e con il comandante dei vigili».

Il comandante Lorenzo Fontolan è accanto a lui, in passeggiata tra il Liston e le piazze, e conferma: «Il piano sta funzionando. In campo ci sono trenta agenti della Polizia locale più una quindicina di volontari di Protezione civile. Anche gli esercenti hanno rispettato le regole». Oggi si replica.

