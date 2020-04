IL CALVARIO

MONSELICE Un nuovo lutto ha toccato nella giornata di ieri il Centro Servizi AnzianI. Angela Ruzzon, originaria di Padova, si è spenta a 85 anni all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove era ricoverata da qualche giorno a seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute. L'anziana ospite ha perso così la sua battaglia contro il Coronavirus, diventando la 17esima vittima del virus all'interno del Csa. «In questi giorni purtroppo sono mancati anche alcuni ospiti per patologie non Covid. Non erano nemmeno positivi spiega il commissario straordinario della struttura, il dottor Francesco Lunghi d'altronde la media dei nostri ospiti si avvicina ai novant'anni, molti di loro sono costretti a letto».

Una situazione complessa, ma che oggi risulta sotto controllo, come dichiara lo stesso dottor Lunghi. «Siamo ben organizzati. afferma ora attendiamo di sapere quando potranno essere effettuati nuovi tamponi ai nostri ospiti e ai dipendenti. Purtroppo temo che i test rapidi, ovvero quelli sierologici, non potranno esserci d'aiuto nella programmazione pratica, dato che almeno in questa fase non toglierebbero tutti i dubbi in caso di risultato negativo. Quando un paziente si infetta, infatti, nei primi 5 giorni è asintomatico ed il virus è individuabile solo con il tampone. Gli anticorpi, igm e igg, iniziano a prodursi solo a partire dal quinto giorno. Ciò vuol dire che se noi facciamo il test sierologico prima del quinto giorno, ci risulta negativo come anticorpi, ma questo non vuol dire che il paziente non sia positivo e non possa infettare altri».

LE INIZIATIVE

All'interno del Centro, nonostante la grande difficoltà data dall'emergenza, il personale cerca anche di garantire un minimo di normalità agli ospiti. In questi giorni, ad esempio, si sta cercando di organizzare qualche bella novità per celebrare la Pasqua. Da un menù a tema studiato dal personale della cucina, alla possibilità di trasmettere nelle stanze degli ospiti la Santa Messa grazie al sistema di filodiffusione. É stato finalmente consentito agli ospiti che non hanno contratto il virus di riappropriarsi della propria quotidianità, tra passeggiate a gruppetti in giardino (ovviamente nel pieno rispetto delle misure di sicurezza) e piccoli laboratori. La speranza, insomma, è che le cose possano finalmente migliorare all'interno della struttura di via Garibaldi, mostrando così i frutti degli sforzi attuati dagli operatori della struttura e dai due medici che, insieme a Lunghi, seguono gli ospiti: i dottori Giorgio Brigato e Davide Strada. Alcuni ospiti ammalati cominciano infatti ad avere meno sintomi, possibile segno di una prossima negativizzazione.

Angela Ruzzon, classe 1935, è l'ennesima vittima del Coronavirus che si registra nel capoluogo. Originaria di Padova, da tempo si era trasferita stabilmente al centro servizi per anziani di Monselice. L'anziana donna, che soffriva di diverse patologie pregresse, dalla struttura monselicense era stata trasferita all'ospedale di Schiavonia dopo essere risultata positiva al tampone e con l'aggravarsi del suo quadro clinico. Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate fino al decesso nella giornata di giovedì.

Ca.B.-S.d.S.

