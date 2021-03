LA VIGILIA

PADOVA Centro vuoto, ma corse ai supermercati per fare scorta in vista della zona rossa. Il temuto liberi tutti in vista di settimane di limitazioni alla mobilità ieri non c'è stato. Per tutta la giornata in centro storico si è vista poca gente e chi non ha voluto rinunciare a una passeggiata nelle piazze prima di quello del lockdown si è attenuto rigorosamente alle norme anti Covid.

Fatta eccezione per qualche mascherina abbassata sotto il naso e alcuni ragazzini con l'abbraccio facile, tutto è filato liscio. Attorno alle 16, così, piazza Duomo risultava semivuota. Un po' più di gente si è vista in piazza dei Signori, ma anche qui il rispetto delle regole è stato quasi svizzero. Pure i ragazzi seduti sulla scalinata della Gran Guardia erano diligentemente distanziati. Contrariamente agli scorsi fine settimana, poca gente si è vista anche in via Roma e in via Umberto I. In questo caso, il senso unico pedonale istituito a metà febbraio dal Comune ha contribuito a garantire un ampio distanziamento sociale. Nonostante nel pomeriggio abbia fatto capolino un tiepido sole, anche Prato della Valle dove l'Isola Memmia è rimasta chiusa dalle 14 alle 22 - ha registrato un'affluenza decisamente inferiore rispetto agli scorsi week end. Da segnalare solamente qualche coda davanti ad un paio di gelaterie.

A confermare che tanto in città quanto in provincia la situazione, dal punto di vista del rispetto delle norme anti Covid, non ha registrato particolari criticità, in serata ha provveduto il questore Isabella Fusiello. «Da quel che mi risulta ha spiegato Non ci sono stati problemi particolari. Non ho ricevuto segnalazioni che vanno in questo senso». Sulla stessa lunghezza d'onda, anche l'assessore comunale alla Sicurezza Diego Bonavina. «Per quel che riguarda la città, si può parlare tranquillamente di calma piatta ha confermato l'esponente della lista Giordani Evidentemente i padovani con la testa sono già in zona rossa».

L'APPROVVIGIONAMENTO

In compenso, nel fine settimana, le lancette dell'orologio sembrano essere tornate indietro ad un anno fa quando, proprio all'inizio del lockdown, la gente si preoccupava di fare approvvigionamento nel timore che le scorte alimentari, e non solo, con la pandemia potessero venir meno. In alcuni supermercati della città e della provincia, infatti, si è registrato un consistente aumento degli acquisti che, in alcuni casi, ha lasciato sguarniti gli scaffali dei punti vendita. Una corsa all'acquisto che viene confermata anche da Coldiretti. L'associazione di categoria conferma che nello scorso weekend sono aumentate le presenze in supermercati e negozi con un incremento della spesa in media del 20% per fare scorte di prodotti alimentari. Una tendenza che ha percorso tutta la Penisola, rispetto alla scorsa settimana. A essere maggiormente richiesti sono stati prodotti di base della dieta alimentare come frutta e verdura ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e vino da mettere in dispensa per fare scorte. Questo secondo l'indagine di Coldiretti sugli acquisti registrati direttamente tra i banchi dei produttori.

A Padova, poi, si intensificano le richieste dei cittadini per il servizio di consegna a domicilio da parte dei produttori di Campagna Amica. Per limitare al minimo gli spostamenti e garantirsi cibi di qualità a chilometri zero i cittadini si affidano agli agricoltori e riprendono, dunque, a prenotare la spesa a km zero da ricevere a casa.

IL MESSAGGIO

Ieri, intanto, il sindaco Sergio Giordani ha voluto lanciare ai padovani un appello alla responsabilità. «Da domani anche Padova sarà in zona rossa. Raccomando a ciascuno di seguire scrupolosamente le misure previste perché questa è probabilmente l'ultima dura e decisiva battaglia che ci attende contro il virus prima di vedere la luce e una rinascita possibile ha spiegato il primo cittadino - Capisco profondamente come la situazione non sia facile. In questi lunghi mesi ho raccolto le angosce, le solitudini, lo scoramento di molti di voi, sentimenti che comprendo perché in alcuni momenti anche io li ho condivisi con voi. Adesso però dobbiamo essere forti e guardare avanti perché ancora una volta insieme riusciremo a uscirne e quel momento non è lontano».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA