PADOVA Nessun caso. Nè tra i pazienti, né tra il personale. Lo Iov, dunque, è Covid free, in virtù del rigido protocollo messo in atto dai vertici. Ieri mattina, infatti, il direttore generale Giorgio Roberti e quello sanitario Giusi Bonavina, hanno fatto il punto sulla situazione del complesso di via Busonera. «Sul territorio - ha osservato il dg - ci sono ancora focolai e quindi non si può pensare di abbassare la guardia. É iniziata la fase di convivenza con il virus ed è legata ai comportamenti che tutti dobbiamo avere. All'Istituto Oncologico continueremo con la sorveglianza stretta per essere certi che vengano rispettati e con l'effettuazione dei controlli».

A questo proposito Giusi Bonavina ha poi ricordato che finora sono stati fatti 7mila tamponi e 3mila500 prelievi sierologici, che ora vengono ripetuti ogni 30 giorni, fatti salvi i casi particolari di chi magari nell'intervallo presenta i sintomi del contagio. «Stiamo seguendo delle regole - ha spiegato - che ormai sono diventate parte della cultura del nostro sistema. La convivenza con il virus dev'essere tranquilla e anche se oggi stiamo tentando di tornare alla normalità, dobbiamo farlo rispettando 8 regole, valide per chi viene allo Iov, ma anche per chi gira in città. Il primo è che in ospedale si deve entrare soltanto se c'è una necessità reale, e attraverso i varchi sorvegliati: da 5 mesi abbiamo allestito una tenda per il triage dove il personale aiuta e consiglia i pazienti. Le persone che hanno fissato un appuntamento non devono entrare prima dei 15 minuti antecedenti l'orario, mentre i parenti che si recano a trovare un ricoverato, devono restare il meno possibile. Gli accompagnatori non sono autorizzati ad accedere per evitare assembramenti nei corridoi. Inoltre, chi ha raffreddore, o altri sintomi, deve immediatamente avvisare il personale». Il direttore sanitario ha poi sottolineato l'obbligatorietà dell'uso della mascherina all'interno dello Iov e l'importanza di lavare frequentemente le mani, oltre che di utilizzare i percorsi più brevi. Infine i due direttori hanno ricordato la possibilità per i malati di ricorrere ai contati online con gli specialisti che rispondono, attivata durante la quarantena e ancora fruibile, per tranquillizzare in tempo reale i malati che hanno domande da porre.

