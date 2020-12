IL CENTRO

PADOVA Anche se l'ordinanza firmata l'altro giorno dal sindaco Sergio Giordani ha lasciato fuori dal centro migliaia di auto, soprattutto in mattinata, il cuore della città ha registrato un notevole afflusso di persone.

Nonostante le restrizioni fatte scattare da Comune e Regione, in tanti, complice anche la bella giornata, non hanno resistito allo shopping natalizio o all'aperitivo in compagnia. Tavolini dei bar strapieni e persone in piedi in attesa del posto, code davanti ai negozi, capannelli di gente che con l'avvicinarsi del Natale non ha rinunciato a farsi gli auguri. Molta gente a passeggio. Insomma i provvedimenti messi in campo per evitare situazioni di potenziale contagio pare abbiano convinto fino ad un certo punto i padovani, compresi gli appelli accoratissimi che, in questi giorni, sono arrivati dai medici alle prese con i loro reparti in grave sofferenza. Verso sera, la situazione in centro è nettamente migliorata. Nessuna calca e concentrazione ridotta del 50 per cento.

LE CATEGORIE

In teoria, i numeri che si sono registrati avrebbero dovuto galvanizzare i commercianti. Invece: «Mi chiedo che senso abbiano avuto questi provvedimenti - ha tuonato in serata il presidente dell'Ascom Patrizi Bertin - Sulle strade abbiamo registrato code infinite e un caos incredibile. In compenso in centro c'era tantissima gente e non sono mancati gli assembramenti. Così non si va da nessuna parte. Prima di prendere decisioni di questo tipo, andavano coinvolte le associazioni di categoria. Se si fa tutto da soli, i risultati poi sono questi». Segue il direttore di Confeserecenti Maurizio Francescon. «Le auto hanno intasato le principali vie d'accesso alla città ha scandito Francescon in compenso il centro storico ha registrato affollamenti e assembramenti nelle aree dello shopping che, poi, non è shopping ma struscio e basta. Da un lato c'è da dire che la gente davanti a provvedimenti che arrivano da Comune, Regione e governo, rimane un po' disorientata, dall'altro tutti devono farsi un esame di coscienza. Di fonte ad una situazione come questa, è necessario che la gente organizzi in maniera differenze i suoi acquisti. Ci si deve rendere conto che stare in mezzo a simili affollamenti rappresenta un alto rischio di contagio».

GLI ESERCENTI

«Sinceramente dispiace che il centro sia stato, anche in una situazione di questo tipo, preso d'assalto ha commentato amaramente il segretario dell'Appe Filippo Segato speravo che da parte di tutti ci fosse un po' più responsabilità». Più sfumata, invece, la posizione del presidente dell'Associazione commercianti del centro storico Massimiliano Pellizzari. «Bisogna fare un distinguo tra la mattina e il pomeriggio ha scandito il leader dell'Acc in mattinata di gente ce n'era tanta e anche con le vendite ci siamo difesi. Il pomeriggio, però, il vuoto. In tutti i casi, non bisogna dimenticare che, rispetto all'anno scorso, il volume d'affari dei nostri negozianti è sceso dal 30% al 40%».

L'ASSESSORE

Ieri, pomeriggio, infine a fare il punto sulla situazione del traffico è intervenuto l'assessore alla Mobilità Andrea Ragona. «Oggi ho fatto un giro di tutti i posti di blocco. La mattina c'è stato molto traffico, ma nel momento in cui centinaia di veneti stanno morendo questo è l'ultimo dei problemi ha esordito Ragona - L'ho capito davvero nel momento in cui, mentre ero fermo all'incrocio tra via Manzoni e via Leopardi, è passata un'ambulanza con le sirene spiegate e dentro ho intravisto gli operatori sanitari bardati». «Sono stati respinti migliaia di veicoli e molte persone hanno provato ad entrare nel centro in auto con le più svariate giustificazioni non previste dalle deroghe, ma il lavoro encomiabile delle forze dell'ordine ha drasticamente ridotto anche chi ha provato a fare il furbo ha detto ancora l'esponente di Coalizione civica - Allo stesso tempo ho costantemente monitorato la situazione dei mezzi pubblici, che non hanno avuto particolari criticità. Senza la chiusura dei park scambiatori avremmo avuto l'assalto al tram».

«Se contiamo che oggi era previsto un afflusso superiore del 50% rispetto a sabato scorso, siamo ampiamente sotto alle previsioni. Quando alle 14 è entrata in vigore l'ordinanza regionale, la situazione del traffico è migliorata».

Alberto Rodighiero

