Il centro meteo dell'Arpav: «Troppa pioggia in luglio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL METEOPADOVA Il quarto luglio più piovoso degli ultimi venticinque anni, con il 34 per cento di pioggia in più rispetto alle media e un'umidità costante ad agosto, con punte del 100% in alcune notti a inizio mese, sono i tratti distintivi di un'estate che si sta avviando verso la chiusura metereologica con una coda che tra oggi e domani porterà piogge e anche forti temporali sul Veneto e nel padovano. In pratica una riedizione di quanto visto tra il 20 e il 22 luglio, quando Padova era stata sferzata in tre riprese da violenti temporali....