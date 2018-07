Il Centro che dà battaglia al male: 4 su 5 ce la fanno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOPADOVA È un tomo di 292 pagine scritte fittissime in italiano e in inglese, il Report 2013-2016 dei risultati della Clinica di oncoematologia pediatrica, reparto in Azienda ospedaliera universitaria, laboratori di ricerca al terzo, quarto e quinto piano della torre voluta dalla Città della Speranza.Nel triennio il 28% dei pazienti è arrivato in città da fuori regione a testimonianza di quanto il centro sia attrattivo. Le pubblicazioni scientifiche dei suoi medici? Sono tra i primi cinquanta italian scientist. L'Oncoematologia...