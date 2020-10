L'INIZIATIVA

VEGGIANO L'idea è semplice, ma esprime tutta la solidarietà di un'attività non colpita dalle restrizioni dell'ultimo Dpcm verso i colleghi che invece sono costretti a chiudere anticipatamente il proprio ristorante o bar, o addirittura a non lavorare se gestori di palestre o scuole di danza. Ed è così che nasce la proposta di far pagare il 50% in meno sul costo dei servizi offerti dai due centri estetici Essere Studio di Estetica a Veggiano ed Essere Studio di Estetica 2 di Fossana a Cervarese Santa Croce, ai proprietari di attività di ristorazione, palestre e scuole di danza. Uno sconto sui trattamenti per dimostrare la vicinanza ai commercianti che stanno vivendo questo difficile momento.

LE PROMOTRICI

Promotrici dell'iniziativa di solidarietà sono Manuela Barin, Samuela Serra e Marta Marchetto, socie e titolari dei due centri estetici di Veggiano e Fossona. Un gesto concreto, nelle possibilità dei due studi di estetica, per essere solidali con chi, purtroppo, deve ridurre le sue ore lavorative, o chiudere la propria attività. «L'idea ci è venuta spontaneamente - spiega Manuela Barin - sappiamo benissimo cosa significa non poter lavorare e vedere la propria attività, nella quale investi e impegni tutti i tuoi sforzi, rimanere ferma. Ecco che nel nostro piccolo abbiamo pensato a come potevamo dimostrare la nostra vicinanza ai colleghi colpiti dal nuovo Dpcm, e da qui l'idea di scontare della metà tutti i nostri trattamenti per le categorie colpite dalle nuove restrizioni. Un modo per dire che anche noi ci siamo, e che insieme ce la faremo».

L'APPROVAZIONE

L'iniziativa è stata pubblicata nella pagina Facebook del centro di estetica di Veggiano, raccogliendo subito messaggi di approvazione. In molti a complimentarsi per l'iniziativa pensata delle tre donne. Una proposta rivolta ovviamente alle attività della zona, proprio per far sentire che non sono sole in questo momento. «Via messenger ci sono già arrivati i primi messaggi da parte di alcune attività di ristorazione di Rovolon pronte a ricambiare, magari con un pranzo - dice ancora Manuela - ma per noi l'importante è essere vicini fra commercianti in questo momento molto difficile». Le tre socie nel 2006 hanno avviato l'attività di Veggiano, mentre è più recente il centro estetico di Fossona che ha festeggiato sette anni dall'apertura.

Barbara Turetta

