LA GIORNATA

VO' Gli occhi della signora Ida. Per capire i sentimenti che si mescolano in questa giornata di rinascita, bisognerebbe guardare per due minuti gli occhi della signora Ida. Prima colmi di paura, quando racconta del terribile periodo «in cui siamo stati blindati in casa senza vedere nessuno». Poi ricchi di gioia, quando spiega che «mai mi sarei immaginata di vedere qui, nella mia strada, il Presidente della Repubblica». Infine, lucidi per l'emozione mentre canta commossa l'inno di Mameli. Ida Toniolo, 91 anni, vive da sempre a Vo' e abita proprio nella strada della scuola Guido Negri. «Ne ho viste tante, perfino la guerra. Ma così tante forze dell'ordine sotto casa non le ho mai viste». Sopra la sua testa vola anche un drone. Ida lo guarda senza sapere esattamente cosa sia. E poi sorride ancora, stando affacciata al balcone per almeno tre ore. Impossibile rientrare in casa, in questa giornata in cui la sua via Mazzini si è trasformata nell'ombelico del mondo (scolastico e non solo).

I PROTAGONISTI

Da quel terribile venerdì 21 febbraio a questo meraviglioso lunedì 14 settembre. Duecentosei giorni in cui a Vo' è successo di tutto. Da epicentro dell'emergenza a simbolo della ripartenza: la strada per arrivare a festeggiare è stata tortuosa come uno dei tanti sentieri che dal paese partono per raggiungere i colli, ma ora il panorama è meraviglioso. Un paese vestito a festa, con centinaia di bandierine appese ai terrazzi e altrettante persone in strada (ma con grande attenzione ad evitare assembramenti, perché da queste parti le norme di distanziamento sono prese ben più seriamente che altrove). In piazza Liberazione, ad ascoltare il presidente Mattarella, c'è anche Florindo Sinigaglia. Camicia bianca, giacca delle grandi occasioni e tanta emozione: «Ho cento anni e sei mesi. Questo periodo è stato una vera fatica ma essere qui, oggi, è davvero bello».

È una giornata speciale anche Michela Beggiato, dipendente di Poste Italiane, nata e cresciuta a Vo'. Quando è scoppiata l'emergenza lavorava allo sportello della sede di Rubano, poi appena il suo paese è diventato zona rossa è venuta qui per sostituire i colleghi in isolamento e consegnare la pensione ai tanti anziani del paese. «Il nostro servizio in quei giorni era davvero prezioso, tra l'altro gli alimentari continuavano ad essere aperti ma ormai gli altri sportelli bancomat erano rimasti senza soldi. Ho ricevuto l'invito del sindaco per partecipare a questa cerimonia ed è davvero meraviglioso. Stimo moltissimo il Presidente della Repubblica, l'onore che provo non si può descrivere».

LE STRADE PIENE

L'appuntamento a scuola è per le 16.30, ma le strade iniziano a riempirsi e a colorarsi già all'ora di pranzo. Impossibile non fare tappa alla Locanda al Sole, davanti al municipio. Qui il grande incubo è iniziato, visto che su questi tavoli si sedevano per giocare a carte Adriano Trevisan e Renato Turetta, i due anziani amici morti il 21 febbraio e il 9 marzo dopo esser risultati positivi al Covid. Il locale è tornato a lavorare a pieno ritmo e sulla vetrata capeggia il disegno di tre ragazzi del paese accompagnati da una battuta diventata tormentone del web: «Noi abbiamo l'alcol che ci protegge». Riky Sinigaglia, uno dei tre, cerca di vedere il bicchiere - appunto - mezzo pieno: «È stato un vero incubo, per fortuna ne siamo usciti. Mai avrei immaginato che in un paese così piccolo succedesse tutto ciò». Ma l'alcol protegge ancora? «Abbiamo messo su una bella pancia, significa che protegge eccome».

Altro locale, altro momento di euforia collettiva. Al Mio Bar di via 4 novembre i clienti guardano la diretta Rai della cerimonia che si tiene a 100 metri in linea d'aria e, al momento dell'inno nazionale, cantano tutti. Sembra una partita ai Mondiali della nazionale, invece è il calcio d'inizio di un anno scolastico che significa rinascita.

LA FILASTROCCA

Al termine della cerimonia in piazza c'è anche un incontro toccante. Quello tra Vanessa Trevisan, ex sindaca e figlia della prima vittima Adriano, con Mattarella. Condoglianze e un invito ad andare avanti. In strada, intanto, ci sono i bambini invitati a partecipare alla cerimonia. «In fila indiana, ma niente manina» si raccomanda la maestra. I piccoli della scuola d'infanzia indossano tutti la stessa maglietta bianca con stampata una filastrocca di Gianni Rodari, Il cielo è di tutti. Ieri a Vo' è stato il giorno degli alunni. Ma la festa è stata di tutti.

Gabriele Pipia

