IL CASO

VIGONZA Una trentina di persone sedute ai tavoli, una cameriera che raccoglieva le ordinazioni di bibite e panini e un locale aperto fino alle 22. Dopo la pasticceria Le Sablon all'Arcella e la locanda Al Sole di Vo', il terzo caso eclatante di protesta dei ristoratori è stato quello alla birreria Pisani di Codiverno di Vigonza. E mentre i titolari della pasticceria e della locanda sono stati multati, per la birreria è arrivata solo la diffida amministrativa ma al momento non risulta elevata alcuna sanzione.

I CONTROLLI

«Venerdì sera è stato fatto un sopralluogo alla birreria Pisani che era aperta con la presenza di clienti - spiega il comandante della Polizia Locale Massimo Bettella - É stato elevato un verbale e i titolari sono stati diffidati a chiudere. Ai clienti presenti non è stato detto nulla perchè la responsabilità è del titolare. Abbiamo applicato la diffida amministrativa; se successivamente si troverà il locale ancora aperto, sanzioneremo e procederemo con il provvedimento di chiusura». «É la prassi - commenta il sindaco Stefano Marangon - Prima si parte con la diffida e poi, in caso di recidiva, scatta inevitabilmente la multa. Non abbiamo fatto altro che applicare la normativa».

In tutta la provincia i locali che venerdì hanno aderito all'iniziativa nazionale #ioapro sono stati almeno dieci. I carabinieri hanno controllato 121 locali e 110 persone: multa con chiusura per la locanda di Vo' e sanzione ad una persona fuori comune. I numeri dicono che le grandi mobilitazioni annunciate non sono state seguite da iniziative plateali. Infatti, molti locali che hanno aderito alla protesta si sono limitati ad alzare le serrande come un atto dimostrativo o a giocare sul sottile confine tra servire al bancone e consegnare per l'asporto. Altri, invece, come i tre fratelli Omar, Eros ed Elita Pisani, titolari dell'omonima birreria a Codiverno, hanno fatto sul serio, e alle 19, dopo aver apparecchiato i tavoli, hanno fatto sedere i loro clienti, consapevoli che stavano violando le disposizioni anti Covid.

LA DECISIONE

«Abbiamo deciso di riaprire perché la situazione è difficile e gli aiuti arrivati sono insufficienti - dice Elita Pisani - Ormai è chiaro che aver chiuso bar e ristoranti non è servito a frenare i contagi, quindi tanto vale riaprire». «Supermercati, negozi e centri commerciali sono aperti e noi invece dobbiamo restare chiusi - interviene il fratello Omar - È una situazione assurda e discriminatoria. Ringrazio davvero tutti i clienti perché non mi aspettavo tanta solidarietà. Abbiamo voluto far capire che, anche se la situazione è drammatica, abbiamo bisogno di riprendere la nostra attività». Alla fine gli avventori sono stati una trentina, per lo più clienti fissi che hanno cenato seduti al tavolo.

Tra loro anche un paio di famiglie con bambini al seguito. «Ero indecisa se venire - dice mamma Letizia - ma poi mi sono convinta perché è per una giusta causa. Siamo seduti distanziati dagli altri e siamo solo noi di famiglia. Purtroppo questa situazione si sta prolungando troppo e tanti ci stanno perdendo, io per prima. Dovevo riprendere il mio lavoro in un bar di Padova ad aprile dopo il lockdown, ma proprio a causa della chiusura hanno ridotto il personale e sono rimasta a casa». Poco più in là, quattro ragazzi salutano due amici ritardatari. Come se nulla fosse, baci, strette di mani e abbracci. «E vabbè, dai! Non si può fare ma è troppo tempo che non ci vediamo», si giustificano. E si siedono, in due tavoli separati, ma vicini. Inevitabile imbattersi in chi parla di «dittatura sanitaria, che crede a tutte le fandonie che sente per tv o legge sui giornali - dice un cliente - Ci vogliono salvare dal Covid facendoci morire di fame. Comandano le case farmaceutiche e adesso ci propinano il vaccino. Ma stiamo scherzando?». Poco prima delle 22, la birreria ha abbassato le serrande.

NELLA BASSA

Protesta riuscita anche a Tribano. «É stata un'altra bella giornata di lavoro, andiamo avanti nel rispetto delle norme per il distanziamento e la lotta al Covid, ma con tanta voglia di lavorare». É quanto afferma Federico Celon, titolare del Bardo Bar che anche ieri ha tenuto aperto il locale per il secondo giorno. «Gente ne abbiamo avuta parecchia, molti gli incoraggiamenti che ci sono arrivati e fortunatamente non abbiamo ricevuto nessuna ulteriore visita di Polizia Locale o carabinieri, io e la mia clientela abbiamo comunque avuto sempre un comportamento rispettoso delle regole».

Lorena Levorato

(Ha collaborato Nicola Benvenuti)

© RIPRODUZIONE RISERVATA