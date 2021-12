LA TESTIMONIANZA

DUE CARRARE Nove piccoli superstiti. È solo per loro che suona ogni giorno la campanella della scuola primaria Gabriele D'Annunzio di Terradura. Sono solo nove, infatti, i bambini della frazione di Due Carrare che ancora occupano saldamente il loro posto in aula, una seconda elementare parzialmente sgombra, all'interno di una scuola oramai vuota, in cui l'eco delle loro risate riempie corridoi e salone.

«Speriamo resistano almeno loro» auspica la dirigente scolastica, Emanuela Borin, a capo dell'Istituto Comprensivo Carrarese Euganeo, che comprende altre quattro scuole primarie, tre secondarie e una scuola dell'infanzia, nell'area di Due Carrare, Galzignano Terme e Battaglia Terme. «Si tratta di una scuola piccola, con cinque classi, una per fascia d'età spiega la preside che un po' alla volta hanno subito le avversità del periodo e le relative quarantene». Come in un effetto domino, dunque, classe dopo classe, i piccoli abitanti della frazione si sono visti costretti a riaccendere i wifi di casa e a riprendere la triste abitudine della didattica a distanza, appendendo il grembiule al chiodo.

«A preoccuparci è anche la condizione dei docenti sottolinea Borin anch'essi tenuti a rispettare la quarantena, tra casi di contagio o di isolamento fiduciario a causa dei familiari. Per gli insegnanti che si occupano di più classi stiamo gestendo un vero e proprio gioco ad incastri tra chi entra ed esce. Confidiamo di portare a termine quest'ultima settimana di lezione prima delle feste e di poter contare su un bilancio più positivo da metà gennaio, con il rientro in aula».

Ad essere preoccupato per le sorti del paese è soprattutto il sindaco Davide Moro: «Sono troppe le famiglie in questa situazione. Anche la scuola dell'infanzia di Terradura ha dovuto chiudere e in alcuni casi i bambini hanno trasmesso il virus anche ai genitori». Sì, perché come è stato dimostrato dagli ultimi dati regionali, sono i piccoli di casa, per lo più, a trascinare l'onda lunga dei contagi. A Padova e provincia, infatti, nella fascia d'età tra 0 e 14 anni, dall'avvio della pandemia sono stati riscontrati 13.811 contagiati. Di questi, 2.190 sono ad oggi positivi, con un picco di 1.473 casi nell'età scolastica, tra i 7 e 14 anni, 581 casi tra i 2 e i 6 anni e 136 contagiati tra i neonati e i bambini di un anno.

Sembrano tempi ormai lontani quelli in cui la scuola elementare dei Ferri ad Albignasego chiudeva i battenti di una classe in cui si era sviluppato un focolaio coinvolgendo 15 alunni. A fare notizia ora sono i piccoli nove di Terradura, stoicamente seduti ai propri banchi, con le manine che ripetono il rito dell'igienizzante e la mascherina sempre ben allacciata.

Iris Rocca

