Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Usca, Unità speciali di continuità assistenziale. Abbiamo conosciuto per la prima volta la loro sigla la scorsa primavera, quando il Ministero della Salute ha introdotto questi astronauti bardati dalla testa ai piedi pronti a fare i tamponi e curare i pazienti in isolamento. Ora però il ruolo delle Usca tiene banco per una partita interna all'Ulss Euganea che i medici in prima linea stanno giocando tra frizioni, malumori e -...