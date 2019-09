IL CASO PADOVA Tredici anni fa, era il marzo del 2006, Paolo Di Lenna di 66 anni,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Tredici anni fa, era il marzo del 2006, Paolo Di Lenna di 66 anni, durante una passeggiata con le ciaspole al passo Valles è finito dentro a una trincea della Grande Guerra alta quasi sette metri. È deceduto per assideramento. La famiglia ha mosso causa al Parco naturale Panaveggio Pale di San Martino, in provincia di Trento, perchè quella trincea non era stata segnalata. I primi due gradi di giudizio hanno dato ragione all'Ente, ma la Cassazione ha annullato la sentenza di primo e secondo grado. E l'altro giorno i giudici...