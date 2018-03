CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA «Ti prego, prendimi un cuscino che mi sento morire». Quando il marito, disabile, appoggiato al suo carrellino, è riuscito a portarle il guanciale per farla stare più sollevata, la moglie, Rossella Gambato, 65 anni, ha esalato il suo ultimo respiro tra le sue braccia. Primo Mantovan, 80 anni, non ha potuto fare niente per lei, malata da molti anni, è spirata dopo averlo guardato negli occhi un'ultima volta. L'anziano, incapace di muoversi anche solo per andare a prendere il telefonino, per via dell'età e dei suoi problemi di...