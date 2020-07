IL CASO

PADOVA Sulla possibile incompatibilità di Andrea Ragona nella successione di Arturo Lorenzoni a palazzo Moroni si ostenta una certa sicurezza. In Comune, però, non manca chi suggerisce molta cautela sulla designazione dell'attuale presidente di Busitalia ad assessore alla Mobilità. A sollevare dubbi sul rimpasto di giunta è stato, l'altro giorno, il consigliere di Fratelli d'Italia Matteo Cavatton che ha denunciato come la designazione di Ragona rischi di essere illegittima in quanto non in linea con la legge Severino. Non solo, Cavatton nel caso in cui Giordani dovesse ratificare la nomina, è pronto ad inviare una segnalazione all' all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

L'uscita dell'esponente di FdI ieri non è certo passata inosservata in Municipio. Dato che la nomina non è stata ancora ufficializzata, la linea ufficiale dell'amministrazione è stata un laconico no comment. Nei corridoi di palazzo Moroni, però, i commenti si sono sprecati. In generale, si è cercato di ostentare una certa sicurezza facendo capire che non sarà certo l'esposto di Cavatton a far venir meno una decisione presa già da tempo. No solo. Chi è vicino a Giordani fa notare che, la questione dell'inconferibilità di Ragona e tutti i risvolti legati alla legge Serverino sono stati ampiamente presi in considerazione. A occuparsi della questione, infatti sarebbero stati anche il segretario generale Giovanni Zampieri e l'Avvocatura civica. Insomma, nulla sarebbe stato lasciato al caso e quindi non ci sarebbe alcun ripensamento dietro l'angolo. A supporto di questa tesi viene citato anche il caso di Stefania Moschetti che prima di diventare consigliere comunale sedeva proprio nel cda di Busitalia. In teoria, dunque, l'iniziativa di Cavatton non sembra per nulla impensierire la giunta Giordani. In pratica , però, anche in maggioranza non manca qualche timore. «Se fossi il sindaco, non sottovaluterei questa iniziativa. So che sono state fatte tutte le verifiche del caso, io però sarei più cauto» ha commentato un illustre esponente della compagine che sostiene l'amministrazione. Ma nello specifico, quali sono le motivazioni che hanno convinto l'ex assessore ad appellarsi all'Anac? «In attesa della nomina ufficiale, ho già predisposto una segnalazione all'Anac affinché si esprima su quello che appare un chiaro caso di inconferibilità, ossia il divieto normativo, per due anni dalla cessazione dell'incarico, di assumere ruoli pubblici imposti a determinati soggetti ha spiegato Cavatton - Nello specifico, Ragona non potrebbe assumere il ruolo di assessore in quanto presidente di una società finanziata dall'amministrazione. Questa vicenda ha veramente dell'incredibile. Il sindaco ha avuto 6 mesi a disposizione per preparare l'avvicendamento di Lorenzoni. Il risultato? Salvo smentite dell'ultima ora, la scelta dovrebbe ricadere su una figura che, con ogni probabilità, rischia di dover fare i conti con l'inconferibilità».

A.R.

