PADOVA «Noi malati non riconosciuti dal sistema, sensibili a molte sostanze di uso comune, ci sentiamo abbandonati durante questa pandemia». A lanciare l'appello è Tamara Panizzolo, 46 anni, residente a Campolongo Maggiore, paziente del centro di riferimento per le malattie rare dell'Azienda ospedaliera di Padova. La donna è affetta da sindrome di sensibilità chimica multipla (Mcs) e fibromialgia, patologie che pur essendo in costante aumento non trovano riconoscimento in Italia. In altre parole, ciò significa niente assistenza sanitaria gratuita o relativo indennizzo. Queste patologie, spesso scambiate per banali allergie, costringono chi ne soffre a stare per lo più chiuso in casa, rendendogli impossibile lavorare e condurre una vita normale.

Tamara Panizzolo ha scritto una lettera al governatore Zaia per chiedere maggiore sostegno e riconoscimento al centro padovano di Mcs e fibromialgia, messo ancor più in crisi dalla pandemia, che attualmente conta sulle forze di un solo specialista. «A causa della mia malattia, da sempre, sono costretta a stare isolata e protetta spiega Tamara - Questa realtà che ora tutti vivono con il coronavirus, noi la viviamo quotidianamente. Un sapone profumato, un deodorante, un detersivo e moltissime altre cose che per gli altri sono innocue, per noi sono veleno. Oltre che avere continue reazioni allergiche e asma, arrivano i dolori, la perdita di memoria a breve termine, la confusione e moltissimi altri sintomi quali dermatiti ed emicranie continue. Il Veneto è una delle poche regioni ad avere riconosciuto Mcs e fibromialgia tra le malattie rare e a Padova è stato aperto il centro di riferimento che, ad oggi, è gestito solo da un medico molto bravo». Da qui nasce la richiesta. «Bisognerebbe sostenere questo centro e fornire un servizio migliore per la diagnosi e la cura, soprattutto per fare ricerca continua Tamara -. Dovrebbero inoltre essere ampliati i servizi. Negli ultimi due anni mi sono state prescritte flebo di glutatione, da alcuni mesi però non posso più farle perché non c'è validità scientifica che ne dimostri l'effetto benefico. Il glutatione è un enzima prodotto dal fegato che serve per disintossicare e viene solitamente prescritto a chi fa chemioterapia. Il diritto alla salute deve essere garantito a tutti. In Italia troppo spesso medici nel privato chiedono parcelle esagerate per cure sperimentali».

