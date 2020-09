IL CASO

PADOVA «Moltissime società rischiano di sparire. Sembra solo un problema sportivo, ma sarà un problema sociale». Cinzia Businaro si trova tra due fuochi: da un lato è insegnante di educazione fisica nella Bassa Padovana e dall'altro è presidente provinciale della Fipav, Federazione della pallavolo. «Io sono proprio al centro del problema» prova a ironizzare lei. Poi però il tono si fa subito serio: «Le scuole stanno per cominciare e le stagioni sportive sono riprese, ma non c'è ancora un accordo tra presidi e società. Se non ci verrà permesso di usare le palestre per noi sarà la fine».

IL PANORAMA

In tutto il territorio della provincia padovana si contano oltre 250 palestre. Venticinque sono quelle di proprietà dell'ente Provincia e le altre fanno capo a Comuni e alcune parrocchie. Le società sportive che le usano sono centinaia. Almeno 250 sono quelle di pallavolo e pallacanestro ma ci sono poi calcio a 5, ginnastica, karate, pallamano e molte altre discipline (tra cui quelle paralimpiche). Le società ricevono le strutture in convenzione per allenamenti, gare e partite. Attenzione, però: la responsabilità è in capo agli istituti scolastici e quindi sono i presidi a doversi preoccupare della sicurezza (sanitaria e non solo). Eccolo, il grande nodo: chi sanificherà le palestre dopo ogni seduta? Già, perché se fino all'anno scorso bastavano le classiche pulizie con gli stracci ora i protocolli sanitari richiedono dei veri interventi di sanificazione certificata.

L'INCONTRO

L'altro ieri il presidente della Provincia Fabio Bui ha incontrato undici presidi padovani. I dirigenti si sono detti disponibili a concedere le palestre alle società - e questo è un passo avanti rispetto ai dubbi di inizio estate - ma hanno anche detto che a farsi carico delle sanificazioni dovranno essere le società stesse. E qui si rompe ogni argine. «Siamo preoccupati - ammette Cinzia Businaro - perché ancora non abbiamo capito con quali soldi poter fare le sanificazioni. Per una società il rischio è di dover pagare decine di migliaia di euro l'anno, una situazione insostenibile. Anche la Provincia deve farsene carico. Qui il tempo corre e tra 10 giorni ci saranno già squadre impegnate in campionati regionali e nazionali. Devono continuare ad allenarsi all'aperto?».

LE DOMANDE

Preoccupazioni condivise dal mondo della pallacanestro e messe nero su bianco da Flavio Camporese, presidente del comitato Fip provinciale. «Dall'incontro tra Provincia e presidi è emersa un'apertura alla discussione. Ben venga. Vogliamo però capire se la concessione riguarda tutte le palestre provinciali oppure se ci sono ancora dei punti da discutere per alcuni istituti. Poi vogliamo capire se gli orari di concessione rimangono invariati rispetto alla stagione precedente oppure se subiscono delle contrazioni, il che significa maggiore incidenza dei costi di pulizia. Vogliamo anche capire se il mantenimento delle condizioni di utilizzo è equamente distribuito tra l'istituto scolastico e la società in concessione. Noi troveremo le palestre pulite secondo i protocolli così come le dovremo riconsegnare?».

LE ISTITUZIONI

La situazione è calda e la Provincia non è in grado di soddisfare tutte le volontà del mondo sportivo. «Le società non rimarranno sole - assicura il presidente Fabio Bui - ma dico già che le spese sulle sanificazioni non potranno essere scaricate sulla Provincia. Le nostre palestre costano 3,50 euro all'ora contro i 20 euro all'ora di media delle altre. Ciò che potremo fare sarà un appalto in modo da individuare una ditta unica e avere un chiaro protocollo che esoneri dalle responsabilità di sanificazione i presidenti delle società». La posizione è chiara, così come quelle delle società: «Con quei costi da sostenere, noi rischiamo di chiudere». La partita è ancora lunga. E non si gioca sui campi da basket e pallavolo.

Gabriele Pipia

