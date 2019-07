CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Lunedì 10 giugno, ore 22. Il tram imbocca il rettilineo di via Guizza, sbanda paurosamente ed esce dalla rotaia. Prima sbatte contro un palo e poi finisce dentro un fosso, tra le urla di quattro passeggeri. Ventidue giorni dopo quel terribile incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, da Roma arrivano i primi riscontri sulle possibili cause. Lo schianto potrebbe esser stato provocato da una «difformità dei rivestimenti utilizzati per i ruotini rispetto alle specifiche indicate dal costruttore». Lo fa sapere il Ministero...