PADOVA La Polisportiva Pallalpiede, società che organizza da sei anni la partecipazione di una squadra di detenuti del carcere Due Palazzi al campionato di terza categoria, ha deciso di rinunciare per questa stagione a disputare il torneo.

Vista l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid19, Pallalpiede aveva già ottenuto il rinvio delle prime due partite nel tentativo di trovare un protocollo adeguato ad evitare eventuali contagi derivanti dall'ingresso di società calcistiche ospiti all'interno del Due Palazzi. Per motivi facilmente comprensibili, infatti, la squadra di detenuti disputa tutte le partite sul terreno di gioco del carcere, anche quelle in trasferta. Perciò, il comitato regionale della Figc e il delegato padovano Giampiero Piccoli avevano intrapreso una serie di confronti con Claudio Mazzeo, direttore della casa di reclusione, e con Lara Mottarlini, presidente della società, per discutere la situazione e verificare se c'erano le condizioni di sicurezza sanitaria per impedire la diffusione del virus fra i detenuti.

Questa verifica non ha dato esito positivo. Pertanto, «al fine di evitare qualsiasi rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», è stato deciso di comune accordo di sospendere la partecipazione della società Pallalpiede al campionato di terza categoria.

Quella di Pallalpiede è un'esperienza unica in Italia, un progetto pilota che intende usufruire della pratica sportiva nel quadro dei reintegro delle persone nella vita sociale una volta conclusa la pena detentiva. Un progetto che fin qui aveva dato buoni frutti, non solo sul piano sportivo - la squadra era sempre risultata molto competitiva nonostante il frequente turn-over dei giocatori - ma anche su quello comportamentale, perché nei suoi cinque anni di partecipazione al campionato Pallalpiede aveva sempre vinto la coppa disciplina messa in palio dalla Figc per la squadra più corretta in campo.

Dell'esperienza di Pallalpiede hanno spesso riferito gli organi di informazione e l'anno scorso anche Sky aveva partecipato alla presentazione della squadra. La Figc veneta ha comunque tenuto a precisare che Pallalpiede tornerà a giocare in campionato non appena l'emergenza covid sarà stata superata.

