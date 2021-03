IL CASO

PADOVA L'antico portone in ferro è chiuso da più di tre settimane, ma da domani potrà essere riaperto. Uno stop forzato imposto dal Covid, e che non si era mai verificato per un sito sempre affollato da turisti, persone in gita, scolaresche e ciclisti che si cimentano sui sentieri attigui. La spiegazione del perché è su un foglio attaccato all'uscio laterale su cui è scritto: «Per ragioni sanitarie la Chiesa rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni. Spiacenti per il disagio assicuriamo a tutti il ricordo nella quotidiana preghiera».

L'emergenza-Coronavirus, infatti, è arrivata anche all'Abbazia di Praglia: in questo momento c'è un frate positivo in isolamento; un altro confratello è uscito dalla quarantena ieri sera alle 19 perché, pur avendo dato esito negativo il tampone rapido a cui era stato sottoposto a inizio settimana, accusando malessere, febbre e mal di gola, ha fatto anche il molecolare, mentre un terzo, il vicario parrocchiale, si è negativizzato da poco.

Proprio per evitare i contatti con la gente, dunque, i monaci si sono chiusi dentro al complesso benedettino, ma sulla scorta della comunicazione giunta in serata dall'Ulss domani riapriranno e riprenderanno le celebrazioni. Rimarrà vietato l'accesso alla Biblioteca monumentale e le visite per il momento restano sospese. Non ha mai chiuso, invece, il punto vendita dei prodotti realizzati all'interno del monastero, ma dietro al bancone ci sono solo dipendenti esterni.

A spiegare i dettagli di quanto sta avvenendo nell'Abbazia è l'abate Stefano Visintin, monaco a Praglia dal 1990 e sacerdote dal 2009, dove era arrivato con una laurea in Fisica Nucleare, un'altra in Teologia Fondamentale e un master in Psicologia. «Abbiamo chiuso per prudenza - sottolinea - e lunedì ci siamo sottoposti a tampone, risultando tutti negativi a parte un confratello che è in isolamento da 17 giorni, mentre il primo contagiato è stato positivo per 10, ma adesso non lo è più. Però un terzo monaco accusa malessere e un rialzo della temperatura per cui gli è stato fatto il test molecolare risultato negativo ieri sera. A questo punto possiamo riaprire domani l'Abbazia e celebrare le Messe per i fedeli». «Noi abbiamo la fortuna di avere grandi spazi a disposizione per cui il confratello positivo e l'altro su cui c'era l'incertezza si sono spostati in un'ala lontana del complesso benedettino e sono sistemati non in celle, ma in grandi stanze con bagno. Mettiamo i pasti fuori della porta e non vedono nessuno. Il negozio invece è rimasto aperto, ma con turni ridotti».

La situazione è monitorata costantemente anche dal sindaco di Teolo Moreno Valdisolo. «Sono in contatto l'abate Stefano Visintin - ha detto il primo cittadino - a cui ho fatto sapere che il Comune è a disposizione per qualunque cosa. Dopo il primo caso del vicario parrocchiale, ora negativizzato, è stato contagiato un altro monaco tuttora positivo, mentre per un terzo il referto negativo del molecolare è stato comunicato ieri sera. Non possiamo che augurarci che ora la nostra Abbazia torni alla normalità e riapra alle tante persone che quotidianamente vanno a visitarla».

Nicoletta Cozza

