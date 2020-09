IL CASO

PADOVA Inizio della scuola fra incertezze e preoccupazioni per molti genitori di alunni della primaria Leopardi in via Zize all'Arcella, a partire dalla questione delle mascherine.

«Dopo la riunione preliminare del 7 settembre, tra insegnanti e rappresentanti di classe, ci è stato comunicato che non verranno date dalla scuola le mascherine tanto sbandierate dai telegiornali, e che quindi le famiglie dovranno provvedere autonomamente a reperirle», riferisce un gruppo di famiglie di alunni del plesso.

E proseguono: «Sembrava fossero state prese delle decisioni rivoluzionarie per la tutela della salute degli studenti, ma gli orari delle lezioni rimangono invariati, ovvero 8.05/13.30, il numero delle aule è lo stesso del prima del Covid, e lo stesso è il numero di alunni per aula, da 20 a 25. L'unica differenza è che ci sarà un unico intervallo di 30 minuti, invece di due più brevi».

Situazioni che non convincono i genitori: «Crediamo che sarebbe meglio diminuire le ore di lezione e quindi la permanenza nella classe degli alunni, e aumentare il numero delle aule e degli insegnanti, eliminando, per esempio, le compresenze».

Mamme e papà segnalano anche altri problemi: «I bagni verranno igienizzati solamente una volta al giorno, a fine giornata, con oltre un centinaio di bambini che ne usufruiranno nella mattinata». E ancora: «All'interno del plesso in via Zize è presente il Centro provinciale istruzione adulti, dove si tengono corsi per persone che effettueranno l'entrata e l'uscita nell'istituto attraverso la scala antincendio. Ma, una volta all'interno della scuola, chi garantisce che questi studenti non abbiano accesso alle aule dei bambini e ai loro bagni? Purtroppo negli anni abbiamo constatato poca educazione e poco rispetto delle basilari norme igieniche da parte dei fruitori del Cpia e gli operatori scolatici non hanno il tempo per pulire ed igienizzare le aule a causa della mancanza di personale. Come genitori, in un periodo così confuso e difficile, possiamo mandare a scuola i nostri figli con un po' di tranquillità e di sicurezza?».

E concludono: «Dopo la riunione preliminare tra insegnanti e rappresentanti di classe abbiamo constatato che i genitori sono più una fastidiosa invadenza che una risorsa, che la scuola è un ambiente chiuso dove i genitori devono portare i propri figli ed affidarli agli insegnanti senza poter sollevare dubbi o problemi, che le proposte o i suggerimenti vengono mal tollerati e visti come un'invasione di campo, che tutto deve rimanere all'interno della scuola, che l'ammissione di un possibile errore non è contemplata e che nulla deve trapelare all'esterno. Mancano, insomma, la comunicazione chiara e l'umanità, il poter parlare tra persone adulte in modo costruttivo nell'ottica di fare il bene dei bambini, in un periodo in cui emergono, a causa del Covid 19, paura ed incertezza anche per le scarse direttive da parte dello Stato, le promesse non mantenute e la poca organizzazione. Se ci saranno problemi e intoppi non sapremo a chi rivolgerci, di chi sarà la responsabilità, e probabilmente ci sarà il solito scarica-barile».

Isabella Scalabrin

