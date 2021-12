IL CASO

PADOVA «Il paziente potrebbe essere stato abbindolato dal medico: segnaleremo quest'ultimo all'Ordine per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss trevigiana, vuole andare fino in fondo sul caso del novantenne contagiato dal Covid, non vaccinato, ricoverato in gravi condizioni nell'unità semi-intensiva della Pneumologia di Treviso dopo aver provato a curarsi a casa seguendo una ricetta che prevedeva l'assunzione di Ivermectina, farmaco antiparassitario pilastro delle teorie no vax. Più una sfilza di integratori. Gli specialisti dell'ospedale gli hanno trovato in tasca un foglietto scritto a mano con la terapia alternativa. E in calce c'era l'indicazione di sentire un medico iscritto all'Ordine di Padova.

Non essendoci né timbri né firme, va sottolineato che al momento non si può sapere se il dottore avesse realmente indicato quella terapia al paziente o alla sua famiglia, fermo restando che il novantenne la stava seguendo alla lettera. Ma l'azienda sanitaria vuole vederci chiaro davanti a una ricetta che circola negli ambienti no vax. Tanto più dopo che la settimana scorsa uno studio italiano pubblicato su Lancet ha confermato ancora una volta l'inefficacia dell'Ivermectina contro il Covid.

Il medico lavora nel campo della medicina psicosomatica e dell'ipnosi. Fa parte di un gruppo con sede a Montegrotto Terme che si occupa di rimedi naturali e olistici. Ieri il dottore non era in studio: «È fuori, torna l'anno prossimo», hanno fatto sapere.

«Una terapia del genere non ha portato alcun beneficio al paziente contagiato dal Covid e, anzi, potrebbe creargli seri problemi ha evidenziato Benazzi in generale, purtroppo riscontriamo diversi casi di pseudo-dottori che per scongiurare il rischio di denunce e segnalazioni all'Ordine dei medici scelgono di non usare la carta intestata e di non timbrare e non firmare nulla». Fino ad oggi la differenza l'hanno fatta solo i vaccini anti-Covid.

Galoppa intanto il contagio, in questo momento sono oltre 13mila i padovani positivi al tampone e 458 i nuovi casi, ma rimane stabile la pressione ospedaliera. In via Giustiniani sono ricoverate cinque donne in gravidanza e quattro bambini tra sei mesi e 12 anni. A testimonianza che il Covid prende sempre più spesso di mira le fasce di popolazione non ancora protette dal vaccino.

Attualmente nelle aree Covid dell'Azienda ospedaliera ci sono 149 pazienti: 30 in terapia intensiva, 37 in sub-intensiva e 82 in area medica.

«Nelle ultime due settimane i ricoveri si sono stabilizzati conferma il direttore generale Giuseppe Dal Ben -. L'invito è alla prudenza: a partire dall'uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale. E, soprattutto, non dimentichiamoci della vaccinazione. Proteggiamoci l'un l'altro». In tutto sono 263 i pazienti Covid nei vari ospedali della provincia.

Si va avanti anche con le vaccinazioni, a pieno ritmo. Lo scorso fine settimana le vaccinazioni pediatriche hanno registrato il tutto esaurito. Tra sabato e domenica nel padiglione 6 della Fiera sono stati vaccinati più di 1.900 bambini. Su 7mila posti baby messi a disposizione dall'Ulss 6 Euganea, più di 6.500 sono già occupati. «Un buon risultato ma bisogna fare di più spiega il dg dell'Azienda ospedaliera dobbiamo sentire una risposta ancora più forte da parte delle famiglie. Cominceremo anche qui in ospedale il 26 dicembre con i bambini più fragili, che vengono seguiti dai nostri centri specialistici». Intanto le classi in quarantena salgono a 330, non c'è scuola del territorio padovano che non abbia almeno un caso. Di fronte al propagarsi del contagio e all'aumentata domanda di tamponi, l'Azienda ospedaliera si è organizzata con due nuovi punti tampone: due grandi tensostrutture nel parcheggio di via San Massimo, una dedicata agli adulti, l'altra agli utenti pediatrici. Entrambe ad accesso su prenotazione.

Elisa Fais

Mauro Favaro

