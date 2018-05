CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA I conti, come sempre, si fanno alla fine. Ma a guardare le cifre sembra proprio che i 5 milioni messi da parte da Palazzo Moroni per la sistemazione dell'affare via Anelli non possano bastare. Con questa somma il Comune vorrebbe acquisire 140 alloggi di privati che ancora gli mancano, per poi abbattere le sei palazzine, bonificare l'area e consegnarla pulita al Demanio che tramite il ministero dell'Interno ci vuole costruire la nuova Questura. In cambio la città riceverebbe l'area dell'ex caserma Prandina in corso Milano.Sui 289...