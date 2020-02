IL CASO

PADOVA Già imbarcato per il centro di identificazione ed espulsione di Macomer, in Sardegna, il rapinatore tunisino arrestato in piazza delle Erbe dopo il colpo nella tabaccheria di via Monte di Pietà. E il gestore della rivendita, aggredito dal trentenne Bilel Ouertani tira un sospiro di sollievo. Alessandro Cabrelle, che dopo le minacce del malvivente era finito anche in pronto soccorso e che temeva di ritrovarselo in negozio pronto alla vendetta, ora sorride: «È un regalo. Visto come va la giustizia, sapere che non potrà tornare a farmi del male mi dà finalmente serenità. Il sentimento che prevale adesso è la gioia e la gratitudine».

L'ITER

Ieri mattina l'ufficio Immigrazione della questura ha emesso il provvedimento di espulsione con accompagnamento al Cie di Macomer in provincia di Nuoro nei confronti di Ouertani. Dopo la convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria dell'arresto, eseguito tra gli applausi dei passanti da una pattuglia delle Volanti e da un equipaggio del Commissariato Sezionale Stanga, l'uomo è stato portato in Questura per l'espletamento dell'iter amministrativo di espulsione. E ieri, dopo la notifica del provvedimento espulsivo, lo straniero è stato accompagnato dagli agenti all'aeroporto di Venezia dove, sempre scortato dai poliziotti, alle 11.15 il tunisino è stato imbarcato sull'aereo con destinazione Sardegna verso il Centro di Permanenza di Macomer.

Il questore Paolo Fassari ha voluto informare per primo il titolare della tabaccheria dell'imminente espulsione, così subito dopo aver saputo che il tunisino era sull'aereo, si è presentato nel negozio di Cabrelle. «Tanta gente ha visto con quanta professionalità il personale delle Volanti ha neutralizzato il rapinatore - commenta Fassari - la vicinanza della gente che serviamo è il premio migliore che questa città può dare alla polizia».

SODDISFAZIONE

Anche Cabrelle si dice soddisfatto, prima di tutto per i poliziotti che l'hanno aiutato. «Quell'uomo era pericoloso - precisa - Mi ha fatto più paura lui dell'altro rapinatore che nel 2010 mi puntò una pistola al petto. Si vedeva che era una persona disturbata. E se fosse entrato mentre qui dentro c'era magari una mamma col suo bambino? A quell'ora sono i clienti più frequenti assieme agli anziani. Per cui sono contento che sia stato espulso e accompagnato alla frontiera. E spero che ora non entri più. Credo sia una soddisfazione anche per le forze dell'ordine che troppe volte prendono i malviventi per poi vederli tornare liberi poche ore dopo».

«Già dal tono che ha usato il rapinatore - continua - ho capito di avere davanti una persona pericolosa. È l'occhio del mestiere. Appena gli ho chiesto di pagare mi ha aggredito verbalmente: a sconvolgermi è stato l'atteggiamento, mi ha detto che l'avrebbe fatta pagare a me e alla polizia. Era la sfida di chi sa che tutto gli è concesso, di chi sa di essere impunito e non correre alcun rischio».

A commuovere il titolare è stato lo straordinario affetto dimostrato dai cittadini: «Clienti abituali e non mi hanno sommerso con la loro vicinanza, sono davvero grato. I tabaccai, come farmacisti e benzinai, sono tra i più esposti al rischio. Anche qui in centro c'è stata una degenerazione negli anni, con sempre meno persone per bene per le strade che quindi vengono colonizzate da individui poco raccomandabili. Speriamo che le cose cambino. Già l'espulsione di questo individuo è una bellissima notizia».

