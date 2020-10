IL CASO

PADOVA Fino all'altro ieri i casi di contagio a scuola si erano sempre presentati come situazioni isolate. Un alunno positivo, al massimo due. Ora entriamo in una nuova fase. Il primo vero focolaio esplode all'istituto Einstein di Piove di Sacco e coincide con il debutto dei test rapidi voluti dalla Regione ed effettuati dall'Ulss 6. In seguito alla positività di un professore ieri sono stati controllati 93 studenti liceali e tre docenti. I risultati sono arrivati in un quarto d'ora. Quindici ragazzi sono risultati positivi e hanno dovuto sottoporsi al tampone canonico di controllo: le provette sono in fase di elaborazione e gli esiti saranno comunicati oggi. Intanto tre classi sono finite in isolamento per 14 giorni. Dopo i cluster registrati in piena estate (commemorazione funebre al parco Fenice, Mercato agroalimentare, stamperia e azienda di logistica) questo è il primo vero grande focolaio autunnale.

L'istituto superiore Einstein, uno dei più grandi della provincia con i suoi 1.529 studenti, è suddiviso in diversi indirizzi. Le quattro classi che hanno dovuto sottoporsi ai test rapidi appartengono tutte al liceo. Il professore, a casa con alcuni sintomi, ha comunicato all'istituto di essere positivo venerdì. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, diretto dalla dottoressa Lorena Gottardello, ha capito subito che era arrivato il momento di far scattare una nuova fase di questa emergenza sanitaria. «Partiamo con i test rapidi».

Detto, fatto. Ieri mattina alle nove una equipe del Distretto socio-sanitario Padova Piovese formata da personale infermieristico e personale medico Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) si è presentata a scuola per effettuare i tamponi rapidi - test antigenici che ricercano la presenza del virus con uno stecco da infilare nel naso - agli studenti di quattro classi. L'equipe ha tamponato 93 studenti: 15 sono risultati positivi di cui 9 in una classe, 3 in un'altra e 3 in un'altra, 0 nell'ultima. Inoltre è stato eseguito il tampone rapido su 3 insegnanti, tutti negativi. Per le tre classi è scattato oggi l'isolamento domiciliare di due settimane.

«L'Ulss 6 Euganea - si legge in una nota - ha recepito e tempestivamente attuato il protocollo operativo predisposto venerdì 2 ottobre dalla Regione del Veneto, documento che fornisce una linea d'indirizzo per gli operatori e contiene un modello di autorizzazione da parte dei genitori».

Soddisfatta per l'avvio di questa nuova procedura la direttrice sanitaria Patrizia Benini: «La scelta di effettuare i tamponi rapidi direttamente a scuola anziché nei punti allestiti all'interno dei Distretti socio-sanitari viene effettuata in considerazione dell'età degli studenti e della numerosità delle classi coinvolte nell'indagine epidemiologica. Il modello adottato dall'Ulss 6 è infatti particolarmente flessibile, duttile e versatile, modellato di volta in volta sulle diverse situazioni scolastiche, e tiene conto dell'età degli studenti, della logistica dei poli didattici, delle esigenze delle famiglie, delle necessità e delle possibilità organizzative».

Sulla stessa linea il direttore generale Domenico Scibetta: «Il modello organizzativo predisposto dalla Regione ha degli indubbi vantaggi, non solo perché il test rapido dà un risultato immediato ed evita quarantene non necessarie, ma in quanto agevola da una parte la continuità didattica e dall'altra l'organizzazione familiare, dimostrandosi una efficace pianificazione di sistema». A scuola tutto è filato liscio: «I genitori sono stati molto collaborativi e ogni studente si è presentato con il consenso firmato - spiega la dirigente Alessandra Buvoli - Ora i ragazzi faranno un automonitoraggio misurandosi la febbre ogni giorno».

L'esito del tampone di controllo, atteso per oggi, serve a verificare se per caso vi siano dei falsi positivi. Intanto l'Ulss 6 traccia i movimenti degli alunni per capire se hanno partecipato a feste, attività sportive o altre possibili occasioni di contagio.

Ieri, in tutta la provincia, altri 26 contagi. Nelle scuole i casi sono già alcune decine dall'inizio dell'anno. Un alunno positivo è stato segnalato anche alla media Don Milani di Vigonza: il ragazzino era a casa da dieci giorni, ma tutti i compagni devono comunque sottoporsi a tampone.

