PADOVA Era il terrore di Voltabarozzo. Tra pestaggi, rapine e spaccio, a 17enni era a capo di una baby gang senza scrupoli, pronto a picchiare e a bruciare con le sigarette il volto di chi non gli pagava i debiti nei tempi previsti. Al suo fianco durante le spedizioni punitive, c'era anche il patrigno che lo aiutava a intimidire le sue vittime. Gli agenti della Squadra mobile, guidati da Carlo Pagano, hanno stretto le manette ai polsi al baby boss per spaccio di sostanze stupefacenti, visto che nella sua camera e nel garage dell'abitazione nascondeva due etti di droga pronta per essere venduta.

Il giovane è ben noto alle forze dell'ordine per i molti precedenti alle sue spalle. L'indagine che ha portato il giovane dietro le sbarre del carcere minorile di Treviso nasce dalla denuncia di una sua vittima, un diciottenne picchiato con un piede di porco fino a rompergli entrambe le braccia. Era l'11 maggio quando la vittima venne convocata dal baby boss in via Tron, in zona Voltabarozzo, nel parcheggio antistante il cimitero nuovo. Oggetto del contendere una disputa tra i due, sorta perché l'arrestato, attraverso un falso profilo Instagram, offendeva in tutti i modi il diciottenne e i suoi amici. Ne era sorta una lite, che però sembrava essersi conclusa in maniera pacifica. Invece, tornando verso casa, giunto all'altezza di via Vecchia a Voltabarozzo, il diciottenne è stato prima intimorito dal patrigno del baby boss, che stando sul ciglio della strada ha pure esploso un colpo con un fucile a pompa ad aria compressa, e poi è stato colpito dal figliastro più volte con un piede di porco, mentre un uno scagnozzo della sua banda - ancora non identificato - brandiva minacciosamente una grossa catena con lucchetto. La vittima è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso: 30 giorni di prognosi. Poi ha sporto denuncia in procura che l'altro giorno ha disposto la perquisizione nella casa del patrigno, indagato per porto illegale di armi ed oggetti atti ad offendere proprio per via di quel colpo esploso con il fucile.

E qui la sorpresa: in casa non è stata ritrovata l'arma, ma nella camera del ragazzo e nel garage dell'abitazione, al Bassanello, i poliziotti hanno scoperto 200 grammi tra hashish e marijuana. La droga era già divisa in più confezioni, pronta per essere spacciata, inoltre il diciassettenne aveva anche degli appunti con indicati quantitativi e prezzi dello stupefacente.

A questo punto sono scattate le manette. Il minore, condotto su disposizione del tribunale per i minori di Venezia nel Centro di accoglienza per Minorenni di Treviso, aveva precedenti specifici visto che la Mobile già a marzo scorso aveva denunciato il giovanissimo per aver ceduto hashish a un suo coetaneo. Ma il ragazzino aveva precedenti anche per lesioni e rapina.

A settembre dell'anno scorso, infatti, si era già reso protagonista assieme ad altri tre suoi scagnozzi della baby gang, tutti coetanei, di una tentata rapina, sempre in zona Voltabarozzo, ai danni di un ragazzo appena maggiorenne, a loro noto, bloccato per strada nel mentre rientrava a casa e costretto a seguirli all'interno di un parco.

La vittima doveva qualche decina di euro a un componente della banda di bulli violenti e, per convincerlo a saldare il debito, era stato minacciato ed infine picchiato e colpito con dei pugni in volto. Non contenti, i teppisti, capeggiati dal 17enne, l'avevano persino bruciato con il mozzicone di una sigaretta. La vittima presentò denuncia e tutti i responsabili vennero identificati e segnalati alla procura. In maggio, poi, l'episodio più grave, con il pestaggio e il grave ferimento del diciottenne.

