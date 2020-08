IL CASO

PADOVA E' già iniziato il primo giro di tamponi tra i tesserati della formazione Berretti del Padova dopo che è stata riscontrata la positività di un giocatore a seguito di una serie di test effettuati martedì dalla squadra. Sono una trentina le persone coinvolte e che si trovano in isolamento fiduciario in ottemperanza al protocollo sanitario: due dirigenti, quattro componenti dello staff tecnico e oltre una ventina di giocatori che fanno parte della rosa.

A gestire la tempistica e la procedura dei due tamponi ai quali dovrà sottoporsi il gruppo squadra è l'ufficio igiene della Ulss che ha cominciato a convocare i diretti interessati per andare a sottoporsi al primo tampone: il giro dovrebbe essere completato tra lunedì e martedì, dopodiché dovrà essere effettuata una seconda tornata di esami essendo venuti in contatto diretto con una persona che è risultata positiva. Tra i primi a essere stati chiamati ci sono anche tre-quattro ragazzi che vivono nelle stanze della foresteria del centro sportivo alla Guizza, dove la squadra si allena.

La squadra aveva iniziato la preparazione in vista della prossima stagione martedì 18 agosto utilizzando come di consueto come quartiere generale la struttura della Guizza, in particolare cambiandosi negli spogliatoi che sono ubicati sotto la tribuna.

L'attività sportiva è stata sospesa fino a quando non si avrà l'esito del secondo tampone di tutti i componenti della squadra, nell'auspicio che sia negativo potendo così tornare alla normalità. Quanto al giovane biancoscudato che è risultato positivo, è attualmente asintomatico e dovrà rispettare i quindici giorni di quarantena previsti per legge. Il protocollo non prevede l'obbligo di effettuare i tamponi per le compagini del settore giovanile come avviene anche per le società che partecipano ai campionati dilettantistici: nei giorni in cui la formazione Berretti ha ripreso gli allenamenti ha rispettato la normativa tra rilevamento della temperatura con il termoscanner, registro giornaliero delle presenze e auto dichiarazione.

È stato uno scrupolo in più la decisione di effettuare martedì i tamponi per avere una campionatura, che ha evidenziato la positività di un giocatore con tanto di immediata sospensione della pratica sportiva.

Pierpaolo Spettoli

