IL CASO

PADOVA Dopo la condanna definitiva a 7 anni, 2 mesi e 2 giorni per aver stuprato e rapinato una 23enne veneziana in un casolare del Pescarotto, Houcine Souilah, tunisino 30enne, aveva fatto perdere le proprie tracce, nella speranza di evitarsi il carcere. I carabinieri, però, sono riusciti a scovarlo e a portarlo dietro le sbarre.

Il terribile stupro avvenne il 25 luglio 2016. Quel pomeriggio la 23enne stava passeggiando vicino alla Fiera per raggiungere l'abitazione di un'amica. Durante il tragitto, sotto il sole, secondo il suo racconto, è stata avvicinata da due giovani nordafricani. Due chiacchiere per presentarsi e la richiesta da parte dei due magrebini di una sigaretta. La giovane frugò nel suo zaino alla ricerca del pacchetto, ma non ebbe il tempo di prenderlo che fu trascinata con forza all'interno della recinzione di una casa abbandonata di via Orlandini.

Le sue urla disperate non servirono a nulla: in quel posto isolato nessuno la sentì. I due tunisini le bloccarono le braccia e l'afferrarono per il collo, così da immobilizzarla. Poi abusarono per ore di lei, sussurrandole di stare tranquilla. Un inferno.

I due, senza alcuna pietà, dopo averla violentata tra le sterpaglie di quel giardino abbandonato, la picchiarono e rapinarono. Le strapparono lo zainetto che portava sulle spalle, rubandole un telefono cellulare del valore di 700 euro in modo tale, anche, da non farle chiamare i soccorsi. Poi, con il bottino in mano, scapparono dileguandosi per le strade del rione Pescarotto e facendo perdere le proprie tracce. La giovane, insanguinata e sotto choc, rimase per qualche minuto nella casa diroccata di via Orlandini poi riuscì ad alzarsi a fatica per chiedere aiuto e fu raggiunta da un equipaggio della Radiomobile dell'Arma. Al pronto soccorso dell'ospedale civile i medici, dopo averla visita, appurarono la violenza sessuale dimettendola con una prognosi di cinque giorni.

Mentre la ragazza veniva medicata in ospedale, i militari avevano raggiunto il luogo della violenza in cerca di prove e, a poche centinaia di metri, individuarono un nordafricano che stava parlando con altri connazionali, che corrispondeva alla descrizione di uno dei due stupratori fatta dalla ragazza.

Lo fotosegnalarono in caserma e la sua vittima lo riconobbe senza alcun dubbio. Souilah dunque venne sottoposto fermo di indiziato di delitto e portato in cella dove rimase fino al novembre 2016.

Souilah aveva subito la condanna, da parte del Tribunale di Padova, nel febbraio 2019, confermata dalla Corte d'appello di Venezia nel dicembre dello stesso anno. A luglio, dunque, la condanna è divenuta definitiva e, da allora, l'uomo ha fatto perdere le proprie tracce, ben consapevole del destino che lo stava attendendo.

I militari dell'Arma non avevano mai cessato le ricerche, avendo anche ottenuto elementi informativi in merito alla sua ancora attuale permanenza in città.

Così, nel tardo pomeriggio di lunedì, una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia di Padova lo ha rintracciato in via San Fidenzio e, poiché era senza documenti, è stato accompagnato negli uffici della caserma di via Rismondo per essere sottoposto a fotosegnalamento allo scopo di accertarne l'identità.

Poco dopo è arrivato il responso della banca dati che gli ha tolto ogni speranza di farla franca: era proprio lo stupratore latitante. Ora Souilah si trova alla casa circondariale di Padova, dove dovrà scontare pena che gli è stata inflitta.

M.Lucc.

