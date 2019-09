CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA C'era qualcosa di strano nelle decine e decine di richieste di passaporto di brasiliani che erano riusciti a ottenere la cittadinanza italiana per via della Jure sanguinis. Ovvero, perchè erano riusciti a dimostrare di essere figli, nipoti o bisnipoti di emigranti italiani. Prima di tutto, la maggior parte di loro aveva concluso l'iter per la cittadinanza in un solo comune Padovano, Piombino Dese. E, poi, la documentazione ottenuta all'ufficio Anagrafe era arrivata decisamente troppo presto rispetto ai tempi burocratici...