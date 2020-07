IL CASO

PADOVA Andava col suo scooterone a 102 chilometri l'ora, quando il limite in quella strada di Santa Giustina in Colle è 70. E a quella velocità ha investito e ucciso un ciclista, Luigi Tadiello di Padova. Per questo Alexandru Valentin Popoiu, 29enne di Loreggia, finirà a processo per omicidio stradale. Lo ha stabilito il Gup, su richiesta del pubblco ministero, che ha fissato l'udienza preliminare per il 21 marzo del prossimo anno.

IL FATTO

L'incidente mortale è avvenuto il 25 maggio dell'anno scorso, poco prima delle 11, a Santa Giustina in Colle in via Ceccarello, la strada che taglia l'Ostiglia. A perdere la vita è stato Luigi Tadiello, 76 anni, di Padova, sposato, con due figli. La vittima si trovava in bicicletta lungo l'Ostiglia per una pedalata prima di far rientro a casa per il pranzo. Arrivato all'altezza di via Ceccarello è sceso dalla bici per attraversare sulle strisce la strada e riprendere il tratto ciclopedonale. Pochi istanti dopo è stato falciato dal romeno ventinovenne, residente a Loreggia, che si trovava in sella ad una Suzuki 600. L'impatto è stato devastante: il ciclista è stato proiettato ad oltre dieci metri dal luogo dell'impatto. Anche il centauro è finito a terra dolorante. I primi soccorritori accorsi si sono subito resi conto che il pensionato era in condizioni disperate.

LE INDAGINI

Da Padova si è alzato l'elisoccorso e sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118. Dopo minuti di inutili tentativi di rianimarlo, non hanno potuto far altro che constarne l'avvenuto decesso. Il motociclista è stato invece accompagnato al pronto soccorso per alcune medicazioni e per essere sottoposto ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Del drammatico incidente stradale è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno Silvia Golin che ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

E proprio grazie ai successivi accertamenti si è scoperto che la velocità dello scooterone era ben superiore al limite imposto, sia perchè la strada curvava sia perchè si era in prossimità di un attraversamento pedonale. Inoltre il romeno ha omesso di dare la precedenza al ciclista che, smontato dalla sua bicicletta, stava attraversando sulle strisce pedonali.

PERSONA NOTA

Luigi Tadiello avrebbe compiuto 77 anni pochi mesi dopo. Viveva al civico 1 di via Antonello da Messina a Padova. Sposato con Chiara, aveva due figlie che l'avevano reso nonno: era una persona molto nota, un passato da dirigente in banca specializzato nei rapporti con l'estero, aveva una grande fede che lo aveva portato negli anni ad entrare anche nel Consiglio per gli affari economici della Parrocchia del Gesù Buon Pastore di via Tiziano Minio. Tra le sue passioni vi era anche il canto. Per anni è stato un elemento cardine della corale della parrocchia. Il settantaseienne aveva la passione per la bicicletta e le lunghe passeggiate.

