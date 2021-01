IL CASO

PADOVA All'Ira sono decine gli operatori e gli infermieri che non vogliono vaccinarsi. Sta per essere la grande macchina delle vaccinazioni anti Covid anche all'interno dell'Ipab guidato da Fabio Incastrini. Una macchina che, però, rischia qualche ingolfamento. Il motivo? Mentre tra gli ospiti l'adesione al vaccino è praticamente totale, tra i dipendenti non mancano le perplessità. In questi giorni, infatti, la direzione dell'Ira sta raccogliendo i consensi informati per procedere nei prossimi giorni, alle vaccinazioni. Tra i dipendenti però, non mancano le defezioni. Su un totale di circa 500 collaboratori alcune decine avrebbero fatto sapere che, per il momento, del siero anti Coronavirus proprio non ne vogliono sapere.

L'APPELLO

Una circostanza che ieri è stata confermata anche da Incastrini. «Effettivamente stiamo riscontrando il problema ha spiegato il presidente dell'Ipab Non siamo ancora in grado di calcolare quanti hanno detto no al vaccino, dal momento che stiamo ancora raccogliendo il consenso informato. Quello che è certo è che dobbiamo fare fronte anche a questa circostanza. Nonostante l'Ulss, la Regione, il ministero della Sanità e, addirittura, l'Organizzazione mondiale della sanità continuino ad insistere sull'importanza della vaccinazione, purtroppo questi lavoratori hanno preso una decisione che non può essere condivisibile e, di questo, non possiamo che rammaricarci ha continuato Dal punto di vista pratico, noi non abbiamo a disposizione nessun strumento per imporre ad una persona di vaccinarsi. Detto questo, utilizzeremo tutta la nostra capacità di persuasione perché questi collaboratori possano cambiare idea. Comprendo che ci possano essere delle resistenze rispetto a un nuovo farmaco. Detto questo, però, si tratta dell'unico strumento che abbiamo a disposizione per contrastare un virus che, ormai da un anno a questa parte, ha messo a durissima prova anche una realtà come la nostra».

Incastrini, però, si è anche spinto oltre. «Nei prossimi giorni dovremo fare il punto della situazione ha spiegato ancora il presidente della casa di riposo - sarà necessario capire se, rispetto ad atteggiamenti di questo tipo è possibile o meno, da parte nostra, prendere dei provvedimenti».

E' di ieri, per esempio, la notizia della lettera inviata ai dipendenti dalla casa di cura Villa Margherita di Arcugnano in provincia di Vicenza in cui si comunica che, in caso di mancata vaccinazione il rischio è quello di non lavorare più e di vedesi decurtare la busta paga.

BUON SENSO

«Il mio auspicio è che, alla fine, possa prevalere il buon senso e che anche i più timorosi possano rendersi conto dell'importanza del vaccino ha concluso il presidente dell'Ira A capirne benissimo l'importanza sono state, invece, le famiglie dei nostri ospiti. Stiamo, infatti, ricevendo un consenso massiccio alla vaccinazione dei loro cari. Al Piaggi di piazza Mazzini l'adesione è stata del 100% e per noi questa è una grandissima soddisfazione. Solo così si potrà uscire da un incubo che ormai dura da troppo tempo».

Alberto Rodighiero

