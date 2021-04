Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOMONSELICE L'emergenza sanitaria ha ancora una volta cambiato i piani dell'Ulss 6 Euganea, con la sospensione di tutte le operazioni chirurgiche programmate nei vari ospedali, tra cui quello di Schiavonia. Le prestazioni saltate sono tante e c'è pure questo caso limite: «Sono ad altissimo rischio trombosi, da oltre un anno attendo di essere operata. Mi hanno chiamata per dirmi che l'intervento per la terza volta salterà e non si...