IL CASO

MONSELICE Il blitz delle forze dell'ordine che sabato scorso ha messo un freno alla movida selvaggia, arrivato pochi giorni dopo la chiusura per cinque giorni del Movembik di Vigonza, fa discutere e accende il dibattito. Le serrande abbassate dei tre locali sanzionati e costretti alla chiusura temporanea per l'inosservanza di alcune misure anti Covid, Galleria Einaudi, Kairos e Maleva, non passano certo inosservate. Anche la piazza virtuale, inevitabilmente, si è infiammata sull'argomento. I cittadini di Monselice si dividono tra chi si dice d'accordo con l'azione di forza andata in scena sabato notte e chi invece prova a difendere la categoria degli esercenti, definiti «capri espiatori di una situazione che ha in realtà diversi responsabili, a cominciare dalla maleducazione dei giovani».

LA POLITICA

Hanno una visione comune sulla questione i consiglieri di opposizione Santino Bozza, Rino Biscaro, Angelo Giuliani, Gianni Mamprin, Francesco Miazzi e Silvia Muttoni, che nelle scorse settimane avevano pure chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per affrontare il tema. «Ringraziamo le forze dell'ordine. Il sindaco Bedin, però, non ha nulla di cui vantarsi affermano i consiglieri - L'operazione di sabato notte si è resa necessaria a causa degli effetti prodotti in città da mesi di pessima gestione dell'amministrazione in punto di convivenza civile tra bar, fruitori, residenti e semplici cittadini». Secondo le minoranze, convivenza civile e sicurezza sono rimasti meri slogan da campagna elettorale. «Le disposizioni normative volute dalla stessa maggioranza e inserite nel regolamento di polizia urbana approvato il 26 maggio sono rimaste per mesi lettera morta, così come le misure stringenti anti-contagio previste da Stato e Regione» accusano le opposizioni. A sostegno della loro convinzione, i consiglieri citano i dati relativi agli ultimi mesi. «In un'intera estate in cui folle di persone hanno, nottetempo, letteralmente preso d'assalto il centro di Monselice, sono state fatte solo 7 sanzioni per assembramenti, di cui ben 3 tra il 19 e il 20 settembre, ovvero dopo che per 15 giorni la criticità era stata oggetto di attenzione da parte della stampa locale. osservano i consiglieri - Dopo decine di segnalazioni di cittadini esasperati dall'inquinamento acustico prodotto da alcuni locali del centro, ben oltre il limite d'orario consentito e la soglia di decibel tollerati, l'amministrazione non ha mai chiamato Arpav per i rilevamenti acustici e ha irrogato solo 3 sanzioni per trattenimento musicale oltre l'orario: anche di queste sanzioni, 2 sono state irrogate nel week end del 19-20 settembre».

LE VIOLAZIONI

Insistono le minoranze portando all'evidenza la situazione di un locale del centro storico che «è riuscito a collezionare, in poco più di 15 giorni, 9 accertamenti per occupazione abusiva di plateatico, fino a raggiungere addirittura il traguardo di 144 metri quadri di plateatico non autorizzato: una vera invasione mai efficacemente arginata». Secondo i consiglieri di opposizione la repressione, seppure necessaria, «certifica il fallimento della gestione ordinaria e lascia le sue ferite con tre locali oggi chiusi. Sarebbe sciocco concludono - illudersi che una prova di forza cambi la realtà e risolva fenomeni di illegalità che solo un comportamento coerente dell'amministrazione, politiche mirate e un impegno educativo trasversale possono, con il tempo e con molta costanza, provare ad arginare e, almeno in parte, risolvere». I controlli di polizia, carabinieri e vigili urbani continuano in tutta la provincia. Spesso con dei blitz a sorpresa.

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

