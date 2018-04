CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOLEGNARO Era disperato perchè la sua azienda stava per fallire per colpa della crisi. Le banche non gli davano credito così si è messo nelle mani di un usuraio. Un incubo per un imprenditore quarantenne residente del Piovese, che si è concluso solo ieri con l'arresto dello strozzino. L'uomo aveva un disperato bisogno di liquidità e così è finito in mani sbagliate. Arrivato allo stremo, l'imprenditore, però, ha avuto il coraggio di andare nella caserma dei carabinieri per presentare denuncia. LE INDAGINIDopo un paio di mesi di...