GRANTORTO Sono quattro le persone contagiate in paese stando ai dati ufficiali. Non ci sono nomi, per ovvie ragioni di riservatezza, in ossequio alla legge sulla privacy. «Invito - ha scritto il sindaco Luciano Gavin ai cittadini - a prestare attenzione alle misure igieniche indicate nell'ordinanza della Regione e del Ministro della Salute. Confido che manterremo tutta la calma e la serenità che possiamo radicare nell'impegno massimo alle istituzioni, ad ogni livello, per superare tutti insieme anche questo momento. Vi terrò informati sullo sviluppo della situazione riferendo esclusivamente dati comunicati ufficialmente».

Il primo cittadino è abituato a interventi di emergenza e Protezione civile. «Ne ho fatti molti, in passato dice ma questa del Covid-19 è una contingenza delicata e complessa. Tuttavia, rispettando la privacy osserva Gavin - in un momento così difficile, ritengo sarebbe opportuno individuare un nucleo operativo per verificare l'isolamento domiciliare di eventuali persone del nucleo che, ancorché non reso pubblico ma risultando positivo, appartengono allo stesso contesto. Mi spiego: in presenza di casi di positività, dove una persona asintomatica condivide lo stesso tetto ma non ha autocontrollo ottimale, buon senso e scrupolo e decide di andare al bar, chi controlla che tale soggetto non sia a propria volta elemento di contagio? Non sarebbe forse il caso di prevedere una task force con compiti specifici che, appositamente autorizzata, superi il presupposto normativo della privacy per far attuare le procedure di isolamento per contenimento del contagio? Lo chiedo perché sono le domande che mi vengono poste quotidianamente e sarebbe un conforto anche psicologico».

Gavin sottolinea: «Noi sindaci siamo autorità sanitaria di pubblica sicurezza, ma nella fattispecie non abbiamo strumenti. Dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea vengono forniti solo numeri e indicazioni di massima. In paese, però, le voci girano e se la gente vede infermieri con tute e mascherine davanti alla casa di qualcuno fanno congetture e collegamenti e ci sono persone che mi telefonano allarmate, per avvertirmi o chiedere spiegazioni. Una situazione complicata che ci vede inermi in prima linea. Ma credo di interpretare il pensiero di tanti colleghi».

