Il caso di Tbc al Bo: mille mail in attesa di risposta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEPADOVA Sono un migliaio gli studenti contattati via mail dall'Università di Padova, potenziali compagni di corso della ragazza straniera ventiduenne che in questi giorni ha scoperto di essere affetta da tubercolosi. La giovane studentessa non è più a Padova da due mesi ma la malattia ha una incubazione molto lunga: in via prudenziale quindi tutti gli iscritti al corso di Scienze della formazione primaria, da lei frequentato, sono stati avvisati. Febbre, perdita di appetito, stanchezza, tosse frequente: i sintomi sembravano quelli...