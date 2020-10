IL CASO

CITTADELLA Sale a 40 il numero delle persone positive al Coronavirus nel centro servizi Borgo Bassano a Cittadella, una delle quattro strutture gestite dal Centro residenziale anziani con sede nella città murata.

Dai 12 ospiti, un medico ed un infermiere risultati positivi la scorsa settimana, come si temeva, l'esito dei nuovi tamponi ha individuato altri contagiati. il numero è aumentato, si aggiungono altre 26 persone. Non è dato a sapere se siano tutti ospiti o se ci siano anche dei dipendenti tra loro, il riserbo, oltre alla conferma dei casi, è assoluto. Nella casa di riposo a due passi dal centro storico cittadino, sono presenti 70 persone assistite da altrettanti professionisti tra personale medico, infermieristico e operatori socio sanitari.

Nonostante tutte le accortezze adottate, la cosiddetta seconda ondata è giunta purtroppo anche all'interno della casa di riposo, che era rimasta immune nella fase della prima emergenza. Lo stesso dicasi per le case di riposo di Villa Breda a Campo San Martino e il centro Camerini a Piazzola sul Brenta. Nessuna positività anche nella seconda sede cittadellese, quella in via Borgo Padova-viale della Stazione. Qui ci sono anche l'hospice Casa del Carmine e l'ospedale di comunità, strutture con accessi e dimissioni che nella fase uno avevano portato il virus dentro la casa di riposo.

Impossibile chiuderle immediatamente agli esterni considerata la loro funzione, come aveva invece deciso la presidenza di concerto con la direzione, per le quattro strutture con gli ospiti. Una chiusura avvenuta all'indomani del caso di positività conclamato a Vo', e prima di quella poi decisa dalle autorità sanitarie per tutte le altre case di riposo padovane e della regione. Un'azione preventiva che era stata all'inizio osteggiata dai familiari degli ospiti, ma che dopo pochi giorni si era dimostrata veramente lungimirante. Bene avevano fatto la presidente Ornella Pettenuzzo e il direttore Giorgio Prevedello.

Ma, nonostante questo e molti altri sforzi, il Coronavirus è riuscito ad entrare nella sede di Borgo Padova, quella appunto più fragile, ed ora eccolo in Borgo Bassano. Le visite che si sono svolte in questi mesi, sono state effettuate sempre nel massimo delle regole di sicurezza: all'aperto ed a distanza per gli ospiti autosufficienti, in una stanza protetta per chi non aveva la possibilità di uscire. Sono state interrotte immediatamente una seconda volta, non appena riaffacciato il ritorno del virus. L'attenzione è massima.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 206 nuovi casi di coronavirus, secono l'ultimo bollettino di Azienda Zero. I positivi al tampone raggiungono quota 3.320. Cresce a 1.023 il numero di padovani in isolamento domiciliare. La conta delle vittime della pandemia sale a 347 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, ieri è stato registrato un nuovo decesso nel Padovano. Continua ad aumentare il carico assistenziale nelle strutture ospedaliere del territorio. Sono 61 i ricoverati per Covid-19 nel reparto di Malattie infettive dall'Azienda ospedaliera salgono, otto pazienti sono entrati tra lunedì e domenica. Sedici casi gravi sono sotto osservazione nella Rianimazione centrale di via Giustiniani, uno in più rispetto l'altra sera. All'ospedale di Schiavonia ci sono altri 25 pazienti in area non critica, tre quelli in terapia intensiva. Spostandosi al nosocomio di Cittadella, si contano 10 ricoveri in reparto e un caso grave in rianimazione. Solo un paziente critico è in cura nella terapia intensiva di Camposampiero. L'ospedale di comunità del Camposampierese attualmente ha in gestione 10 positivi in via di stabilizzazione.

