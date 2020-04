IL CASO

BOVOLENTA Secondo decesso alla casa di riposo di Bovolenta: è mancato nel tardo pomeriggio di ieri Pietro Falaguasta, 80 anni, di Agna: risultato positivo al tampone, era ricoverato da alcuni giorni a Schiavonia dove è deceduto. Intanto, sedici tra operatori socio-sanitari e infermieri restano blindati dentro la casa di riposo per due settimane e all'esterno esplodono le polemiche sulla gestione dell'emergenza. Il lockdown della Sereni Orizzonti di Bovolenta, dove si registrano 55 ospiti contagiati, è partito venerdì. Ma stando ad una presa di posizione dell'Ulss 6 non sarebbe stato concordato con l'azienda sanitaria. La società friulana che gestisce la struttura di Bovolenta non ci sta e replica esibendo il benestare della dirigenza del distretto su autorizzazione del direttore generale dell'Ulss. Uno scontro frontale, quindi, nel mezzo dell'emergenza da gestire. Il documento sarebbe in realtà una sorta di via libera per il piano della casa di riposo in attesa di dettagli che in parte devono ancora arrivare. Intanto all'interno oltre l'80% degli ospiti risulta essere positivo: sette sono i ricoverati a Schiavonia.

LA DECISIONE

A Bovolenta si replica in piccolo quanto avvenuto a Vo' e all'ospedale di Schiavonia nelle prime settimane dell'emergenza Covid: tutti dentro per evitare la diffusione ulteriore del virus tra gli ospiti della struttura assistenziale, con una quindicina di dipendenti che hanno deciso di aderire su base volontaria. Con una comunicazione fatta a Prefetto, Ulss Euganea e sindacati la sera di giovedì 16 aprile, dal mattino successivo si è partiti. Ma non tutto sarebbe andato per il verso giusto, almeno a livello di coordinamento. «In merito ad alcune notizie secondo cui la casa di riposo Sereni Orizzonti avrebbe identificato un gruppo di propri operatori che su base volontaria sarebbero disponibili a rimanere dentro la struttura per una quindicina di giorni allo scopo di gestire gli anziani non autosufficienti, si precisa che l'iniziativa non è stata preventivamente condivisa con l'Azienda Ulss 6 Euganea» si legge in una nota diffusa dalla stessa azienda sanitaria. La nota prosegue ricordando che «l'Ulss Euganea sta effettuando gli opportuni approfondimenti, fermo restando l'autonomia gestionale della casa di riposo, per verificare il permanere dei requisiti di sicurezza degli anziani non autosufficienti ospitati, in particolare sotto il profilo sanitario ed assistenziale».

LA REPLICA

Alla precisazione dell'Ulss 6 replica piccata la Sereni Orizzonti: «Sul progetto avviato a Bovolenta, l'Azienda Sanitaria ha dato il via libera alla nostra responsabile di area il 15 aprile, attraverso il direttore del Distretto Padova Sud, dottor Carlo Stecchini, che aveva sentito la direzione generale: non vogliamo essere capri espiatori, ma collaborare con le istituzioni per il bene degli ospiti e dei nostri dipendenti».

Il messaggio del dirigente dell'Ulss invita in effetti Sereni Orizzonti ad andare avanti, ma si tratta di un benestare sulla proposta in attesa che arrivassero gli elementi esplicativi. L'idea di chiudere tutto sarebbe vista come una valida sperimentazione, se però saranno garantiti tutti gli standard agli ospiti. Anche i sindacati intervengono: «Siamo in costante contatto con alcuni operatori che lavorano all'interno della Rsa di Bovolenta e la loro risposta nei primi giorni è positiva. Stanno cercando di mantenere i servizi al massimo livello e a tutti gli operatori socio-sanitari, infermieri e addetti alle pulizie va il sostegno più forte» afferma Franco Maisto della Cisl Fp. I rappresentanti dei lavoratori sottolineano che «anche a Bovolenta, in questa situazione particolare è necessario il dovuto approvvigionamento di dispositivi di protezione, così come il rispetto dei protocolli operativi di legge sulla sicurezza».

Nicola Benvenuti

