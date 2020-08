IL CASO

BORGORICCO Positivo un giocatore, il Borgoricco va in quarantena. Doveva riprendere ieri sera la preparazione in vista della nuova stagione di Eccellenza la squadra gialloblu, costretta invece a rimanere in isolamento fino a martedì prossimo dato che è risultato positivo un suo giocatore residente nel veneziano che martedì scorso aveva partecipato a una seduta di allenamento facoltativa. Avendo avuto un contatto diretto con quest'ultimo, è scattato il protocollo anche per i dodici compagni di squadra che si sono allenati con lui, i quattro componenti dello staff tecnico (allenatore, vice, preparatore atletico e fisioterapista) e tre dirigenti della società presenti al campo. In tutto sono venti le persone che nei prossimi giorni saranno sottoposte a tampone e che devono restare isolate almeno una settimana. Oltre che nel veneziano, vivono nella provincia di Padova e di Treviso.

IN CAMPO

Da un paio di settimane, infatti, il Borgoricco aveva iniziato a effettuare due sedute di lavoro settimanali al campo parrocchiale per riprendere gradualmente l'attività dopo il lungo stop (campionato sospeso a metà febbraio proprio per l'emergenza sanitaria), allenamenti facoltativi incentrati prevalentemente su esercizi atletici per arrivare in una buona condizione all'inizio della preparazione vera e propria. Per gli altri undici giocatori della rosa che non erano presenti martedì scorso all'allenamento invece niente isolamento non avendo avuto contatto diretto con il collega, ma non potranno allenarsi con la squadra dato che tutta l'attività è stata sospesa in attesa del responso dei tamponi. L'allarme è scattato domenica a mezzogiorno, come racconta il direttore sportivo Luigi Fautelli che non è tra i componenti della squadra in isolamento.

L'ALLARME

«Sono stato contattato dalla Usl di Mestre che mi ha avvisato della positività del nostro giocatore e che mi ha chiesto di mandare l'elenco delle persone che sono venute in contatto con lui. Oltre a rilevare la misurazione della temperatura prima degli allenamenti facoltativi, abbiamo registrato anche i ragazzi che vi hanno partecipato, per cui mi sono subito attivato comunicando l'elenco completo, compreso anche di numeri di telefono e provincia di residenza agevolando così il compito della Usl. A quel punto nella chat della nostra squadra ho avvisato tutti coloro che avevano partecipato alla seduta di martedì comunicando che dovevano rimanere in isolamento fino al 18 agosto, oltre a dover fare il tampone. Gli altri compagni che invece non erano presenti quel giorno sono liberi non essendo venuti in contatto con una persona positiva».

Naturalmente la notizia della positività di un proprio tesserato è stata una doccia fredda per squadra e società. «Ci siamo rimasti male e siamo dispiaciuti per il ragazzo che si sente colpevole per la situazione. Ma cosa vuoi farci, d'altra parte i ragazzi vanno in giro. Siamo tutti a rischio, c'è poco da fare. E questo è un segnale che il Coronavirus è ancora in circolazione e che bisogna prestare sempre grande attenzione».

L'avvio del campionato è stato stabilito dal comitato regionale della Federcalcio per domenica 27 settembre, mentre la Coppa Italia di Eccellenza scatterà due settimane prima come il resto delle competizioni dilettantistiche regionali. «Se la stessa situazione capita durante lo svolgimento del campionato, cosa facciamo? La squadra non potrebbe giocare la partita successiva dovendo restare in isolamento con l'attuale protocollo. Ci vogliono delle regole che consentano di isolare solo la persona che è stata trovata positiva e che siano attivato subito tamponi rapidi per poter verificare al più presto altre eventuali positività ed evitare in questo modo l'isolamento domiciliare collettivo anche per poter portare avanti l'attività agonistica».

Intanto, pochi giorni fa in base all'ultimo Dcpm per i dilettanti è stato dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di gruppo e delle competizioni anche con la presenza del pubblico, mettendo comunque il tetto massimo di mille spettatori.

Pierpaolo Spettoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA