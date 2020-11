IL CASO

ARQUÀ PETRARCA Soltanto dieci giorni fa il sindaco di Arquà Petrarca Luca Callegaro aveva deciso di far pubblicare un'ordinanza per limitare l'accesso dei visitatori nell'area pedonale del Borgo durante i fine settimana. Le domeniche soleggiate delle settimane precedenti, infatti, come spiegato dallo stesso primo cittadino, avevano portato ad Arquà Petrarca un numero troppo elevato di turisti, che si erano riversati nel centro storico spesso non rispettando le regole di distanziamento sociale. Secondo i calcoli fatti dal Comune, nel fine settimana del 7 e 8 novembre avevano raggiunto il Borgo qualcosa come 4mila persone. Da lì la decisione presa dal sindaco di limitare l'ingresso nell'area pedonale a soli 1.400 visitatori. Tempo qualche giorno, però, e l'ordinanza è già stata revocata. Ma qual è stata la motivazione che ha spinto il Comune a cambiare idea? «Nessun passo indietro, in realtà la mia ordinanza è stata semplicemente superata da quella del Presidente della Regione Luca Zaia. spiega il sindaco Luca Callegaro Il Governatore è stato chiaro nel vietare le passeggiate in centro storico. E così il nostro documento non aveva più molto senso di esistere». Eliminate dunque le transenne dal centro storico, che nelle intenzioni del primo cittadino dovevano essere presidiate da carabinieri, agenti della Polizia Locale e volontari, che avrebbero dovuto vigilare sul numero di persone in entrata. Se l'ordinanza regionale sarà rispettata, come ci si aspetta, le transenne infatti non serviranno più. Del resto lo stesso sindaco lo aveva precisato: l'ordinanza comunale era stata promulgata in una situazione di incertezza, data dal non sapere se sarebbero state adottate misure più stringenti a livello regionale o addirittura nazionale da lì alle prossime ore. La successiva ordinanza regionale ha dunque spinto Callegaro a bollare come superato il proprio documento. Ma com'è stata la giornata di ieri al Borgo, visto il bel tempo? «I carabinieri sono stati presenti sin dalla mattinata per controllare la situazione. afferma il sindaco Callegaro E in effetti di persone ce n'erano abbastanza, soprattutto visitatori in passeggiata. L'importante è osservare le regole in vigore: le vasche in centro storico non si possono più fare». La situazione, comunque, è risultata essere sotto controllo. Non si sono viste le strade affollate degli scorsi weekend.

Camilla Bovo

